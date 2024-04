A Evasões desta sexta: restaurantes nas alturas

A primeira página e os destaques da edição da Evasões desta sexta-feira, dia 19 de abril, gratuita com o Jornal de Notícias e o Diário de Notícias.

Tema de capa

São janelas para a cidade: conheça quatro restaurantes de Lisboa e Porto onde as vistas generosas são um elemento obrigatório da ementa. Ao ar livre ou através de vidros que se transformam em telas, saiba o que comer, beber e contemplar a muitos metros do solo.

Passear

Quando se assinalam cinco décadas da Revolução dos Cravos, há percursos – históricos e pessoais – que mostram por onde passaram momentos essenciais da madrugada de 25 de abril de 1974 e dos dias seguintes, na capital e na Invicta.

Restaurantes

Dez anos depois de chegar a Guimarães, um restaurante renova-se, cresce e evolui, numa nova morada no centro histórico, mas com a identidade de sempre: a cozinha de emoções do chef Christian Rullán e a receção calorosa da Bárbara Rodrigues. É do amor de ambos que floresce Le Babachris.

Novidades

Fechou no ano passado na zona das “galerias” da noite portuense, para voltar a abrir, recentemente, na Trindade. O Wilson Baixa mantém o que sempre o caracterizou: decoração vintage, petiscos e pratos gulosos.

Sair

A temporada de ciclismo de 2024 aquece. A 12.ª edição do Grande Prémio O Jogo decorre entre 25 e 28 de abril, em quatro etapas em linha, com final em Paredes. Eis algumas sugestões para comer, ficar e passear ao longo do circuito.