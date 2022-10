“Melhor bartender do mundo” vem a Lisboa para uma masterclass exclusiva

A masterclass orientada por Mr. Lyan no 18.68 Cocktail Bar, em Lisboa, acontece no próximo dia 29 de outubro. Bilhetes incluem a prova de três cocktails de assinatura.

Entre as 15h e as 16h30, o barman de origem senegalesa vai orientar uma masterclass no 18.68 Cocktail Bar – que abriu portas em maio, nas antigas instalações do primeiro quartel de bombeiros voluntários do país, no Chiado -, incluirá a degustação de bebidas exclusivas de alguns dos seus bares. As reservas, 75 euros por participante, podem ser feitas online, sendo que os bilhetes incluem três cocktails que serão servidos num momento de convívio a decorrer entre as 18h e as 02h.

À prova vão ainda estar quatro cocktails que resultarão da colaboração entre este bartender e a equipa do 18.68 Cocktail bar, bebidas que serão focadas na portugalidade.

Ryan Chetiyawardana, mais conhecido como Mr Lyan, destaca-se no mundo da mixologia pela sua ousadia e já foi considerado o “Melhor Bartender Internacional” em 2015, pelos Spirited Awards, além de “Personalidade da Década“, pela revista Imbibe.

Com uma carreira para lá dos 20 anos de experiência, atualmente tem a seu cargo os bares Seed Library & Lyaness, em Londres, o Super Lyan, em Amsterdão, e o Silver Lyan, em Washington DC.