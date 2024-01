Serra da Estrela: sentir o pulsar da montanha no hotel Casas da Lapa

O hotel Casas da Lapa, em Lapa dos Dinheiros, tem agora bicicletas para conhecer a aldeia e ioga para começar o dia com energia. Fora de portas, a estância de ski da Serra da Estrela fica a apenas 20 minutos de carro, e em redor há património e paisagens a revisitar.

Situada a 800 metros de altitude e considerada a aldeia mais declivosa da serra da Estrela, Lapa dos Dinheiros tem condições privilegiadas para desfrutar de bons ares e da natureza circundante. Exemplos são o Souto da Lapa, um grupo de castanheiros centenários, e a ribeira da Caniça, cuja rota de sete quilómetros passa à porta do hotel de montanha Casas da Lapa.

“Aqui nem sempre neva, mas quando acontece, a neve é mais densa e forma gelo”, informa Maria Manuel Silva, professora de ciências farmacêuticas e proprietária deste cinco estrelas aberto há 18 anos e renovado em parte há dois. O hotel foi crescendo até aos 15 quartos, dos quais oito são suítes, e um T2 e um T3, as Casas do Soito, umas ruas acima.

A premissa foi conjugar o granito e a madeira da casa original com as linhas depuradas da arquitetura moderna e apostar num design de interior contemporâneo. O burel toma conta dos revestimentos têxteis, mantas, cortinas, sofás e cadeirões, enquanto peças de mobiliário fazem referência ao design nacional dos anos 1950.

O hotel convida a ler um livro na biblioteca, numa sala com teto em cúpula inspirada numa buraca, espécie de gruta que era escavada na rocha para salgar carnes ou guardar utensílios. Outro é o spa com tratamentos e massagens de aromaterapia e equipado com sauna, banho turco e piscina aquecida.

O pequeno-almoço é servido a partir das 9 horas, sem hora para terminar. Ao almoço existe menu com couvert, prato, sobremesa e bebida, à tarde há um lanche com bolo caseiro, chá e café, e o jantar inclui cinco momentos, com bebidas, pensados a partir do receituário português e regional pela chef Sofia Cardoso.