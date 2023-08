O hotel Bela Vista, em Portimão, tem uma mão-cheia de novidades

O charme do palacete do século XX funde-se com o contemporâneo neste hotel Relais & Chateaux em cima da Praia da Rocha. A maré de novidades trouxe-lhe um novo restaurante com toque Michelin, quartos arejados e um ginásio.

Imaculadamente branco e rodeado de jardins de estilo francês, o Bela Vista Hotel & Spa destaca-se elegantemente na paisagem urbana da cidade, assente em quase 90 anos de história. O seu diretor não hesita em lembrar que terá sido “o primeiro hotel do Algarve”, a funcionar como tal desde 1934 após o proprietário – o nobre e industrial conserveiro António Júdice Magalhães de Barros – arrendar o palacete de veraneio a um primo, que decidiu convertê-lo numa hospedaria.

Após a Segunda Guerra Mundial ficaram ali hospedadas muitas figuras ilustres, de todos os quadrantes, incluindo Carl Gustaf Emil Mannerheim, sexto presidente da Finlândia, que ofereceu, em sinal de reconhecimento, o piano que está no foyer. Forrado com chita de Alcobaça, espelha o cuidado e gosto que a decoradora Graça Viterbo empenhou na decoração, conservando as madeiras e azulejos originais do edifício. Por esse motivo, circular pelas salas e corredores é uma epopeia para qualquer apreciador de arte.

Os 20 quartos da Casa Jardim (no total existem 39 distribuídos por três edifícios, a contar com a Casa Azul, contígua ao palacete) exprimem o mais recente contributo da decoradora, que decidiu aligeirar o mobiliário, em bambu e pintado de branco, para tornar as áreas mais fluidas. O ambiente lembra uma casa de praia, com motivos naturais, como vegetação ou aves, nos papéis de parede.

Também novo é o restaurante Bistrô by Vista, ao lado da piscina. João Oliveira propõe pratos de partilha, como carpaccio de lagostim com caviar, gyosas de camarão e crocantes de rabo de boi. Para compensar eventuais excessos, o hotel disponibiliza um ginásio aberto 24 horas. Nas imediações funciona o Spa by L’Occitane com jacúzi, sauna e banho turco e salas de tratamento. Aulas de ioga são outra das atividades.