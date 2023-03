No novo Sintra Marmòris Camélia acorda-se com vista para a serra

Nove quartos modernos e românticos com vista para a serra reforçam o alojamento na vila, tirando partido da proximidade dos serviços do Sintra Marmòris Palace.

É na zona da Volta do Duche – batizada em virtude do estabelecimento de banhos que ali existiu até 1908 – que se encontra o Sintra Marmòris Camélia. Trata-se do mais recente alojamento local de um grupo familiar desde sempre ligado ao negócio dos mármores, e cujo primeiro hotel, em Vila Viçosa, comemorou já uma década. A a vila romântica, aqui, é mais do que cenário, pois serviu também de inspiração para a decoração de nove quartos e suítes, numa fusão entre o clássico e o moderno.

Tematicamente, cada piso reflete inspiração num monumento da vila, como a Quinta da Regaleira, o Palácio da Vila ou o Castelo dos Mouros, e por conseguinte também os quartos herdaram nomes de personalidades históricas. Nos elevadores há outros pormenores, de que se destacam camélias de diferentes cores que remetem para o Baile das Camélias, tradição acarinhada pela população desde 1940. O mármore é omnipresente, com desenhos trabalhados a partir de diversas origens e tonalidades.





No Sintra Marmòris Camélia os hóspedes têm apenas serviço de pequeno-almoço, mas podem frequentar o Sintra Marmòris Palace, a cinco minutos a pé, para nadar na piscina coberta com vista sobre a vila, petiscar durante a tarde e deixar o carro.

Visitar o Palácio Nacional de Sintra

O Palácio Nacional de Sintra coroa majestosamente o centro da vila e afirma-se um inesgotável programa de passeio. Vale sempre a pena (re)visitar os aposentos ondeviveram todos os reis de Portugal (à exceção dos Filipes), e que encerra mais de mil anos de história, conservando vestígios medievais.