D’Autor Village: dormir entre arbustos de mirtilos e quivi, em Baião

Inserida numa paisagem verdejante e bucólica, a cerca de uma hora da cidade do Porto, eis um refúgio para todos aqueles que procuram um momento de tranquilidade no meio da natureza.



O D’Autor Village abriu portas em julho e assemelha-se a uma aldeia privativa na freguesia de Valadares. O conjunto de residências é encantador, mas nem sempre foi assim. Conta Daniela Neto que inicialmente o terreno parecia não ter nada. Só quando se começou a limpar o mato é que as ruínas das casas e de uma capela surgiram. Reconstruíram-se as antigas habitações e conservou-se o que se conseguiu, como as escadas e as paredes de pedra.

O resultado são cinco casinhas, ou vilas, com os nomes das plantações que têm por perto. A Vila Hortência divide-se em três quartos, a Vila Alecrim em dois, e as vilas Roseira Brava, Jarro Branco e Castanheiro apresentam um quarto cada. Todas estão equipadas com cozinha, televisão e ar condicionado. A decoração, com peças da D’Autor Living – um outro projeto da família Neto – quis-se sóbria, com predominância de materiais naturais nos têxteis. Já no exterior, os hóspedes encontram uma churrasqueira e um antigo forno a lenha, bem como uma piscina.





Nos 60 hectares de propriedade há campos de mirtilos e quivi, onde se organizam piqueniques a pedido. A fruta que a terra dá é saboreada ao pequeno-almoço, numa refeição personalizada mediante as preferências dos hóspedes e servida nas casinhas ou na sala da casa principal, onde existe um varandim virado para as serranias.

O rio Douro está a 20 minutos de carro, o mesmo tempo que se leva até alcançar Resende ou o centro de Baião.