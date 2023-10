The Rebello, em Gaia: um aparthotel de luxo que abre a porta aos animais

O The Rebello, situado no Cais de Gaia, é um aparthotel de cinco estrelas, com 103 apartamentos, spa, restaurante, bar e rooftop, onde os animais de estimação são tão mimados como os seus tutores.

A estrutura de madeira que sustenta os barcos rabelos no Estaleiro Naval do Rio Douro parece surgir um pouco por todo o The Rebello. Afinal, o padrão quadriculado encontra-se nos tapetes dos quartos, no balcão da receção e até no interior dos elevadores. É um detalhe, a par de tantos outros, que dá personalidade a este descontraído aparthotel de cinco estrelas, em funcionamento há três meses, no Cais de Gaia.

The Rebello é o terceiro projeto do grupo hoteleiro Bomporto Hotels, que já tinha aberto o The Vintage e o The Lumiares, ambos em Lisboa, dando uma nova vida a edifícios antigos, sem apagar a sua memória. E foi seguindo essa premissa que o gabinete Metro Urbe idealizou o projeto de arquitetura do The Rebello, que conjuga novos e antigos edifícios, dos quais se preservaram elementos históricos como as fachadas e a estrutura em pedra. A sua antiga vida, enquanto fábrica de tachos e panelas, foi homenageada no restaurante Pot&Pan, onde o chef André Coutinho abraça a cozinha tradicional portuguesa, recorrendo a técnicas de cozinha mais modernas e apresentando-a de forma cuidada. Ainda no rés-do-chão encontra-se o Lobby Bar e o The Rebello Spa, inspirado nas termas romanas.

Cada espaço tem a sua personalidade, graças ao esforço da designer de interiores espanhola Daniela Franceschini, fundadora do Quiet Studios, que concebeu um design eclético, e um ambiente industrial chic.





Distribuídos pelos três pisos estão os 130 apartamentos, de dimensões generosas e com cozinhas, que surgem nas tipologias estúdio e suíte, com um, dois e três quartos, com vista para o Rio Douro, para o pátio interior ou para a rua. Os seus interiores estão embelezados com fotografias do artista plástico Pedro Guimarães, obras de arte de nomes internacionais como Josep Maynou ou Tomek Sadurski, mantas da Burel Factory e peças da Grau Cerâmica. Se o animal de estimação (até 15kgs) também ficar hospedado, é fornecida uma caminha da portuguesa LuBen, duas taças para água e comida, sacos higiénicos e snacks variados.

No quarto e último piso, abre-se o Bello Rooftop, onde os visitantes são brindados com uma belíssima paisagem sobre o Douro e as suas margens, que serve de cenário a refeições de partilha, à base de petiscos do mundo e pizas, emparelhados com cocktails clássicos e de autor. Para breve, está a abertura do Little Rebels Kids Club, destinado aos hóspedes mais pequenos, e o River Social Café & Store, um espaço onde se irá promover o trabalho de criativos e artesãos portugueses.