Abrigo da Montanha: novo alojamento no norte lembra o cenário dos Flintstones

O Abrigo da Montanha é a mais recente novidade do parque de aventuras DiverLanhoso, em Póvoa de Lanhoso (distrito de Braga). Trata-se de uma casa com capacidade para até quatro pessoas, e em que muitas das paredes são rochas que já se encontravam no terreno.



O Abrigo da Montanha podia bem ser um cenário moderno da série de animação Flintstones, que acompanhava o quotidiano de uma família de classe média da Idade da Pedra. Os Flintstones viviam então na cidade pré-histórica de Bedrock, dentro de uma casa esculpida dentro de enormes rochedos, e conduziam um carro com rodas de pedra, com propulsão a pedal.

Inspirado, ou não, na série, certo é que o Abrigo da Montanha parece citar este cenário de ficção animada, sem descurar o conforto do século XXI que se espera encontrar nos alojamentos locais. O projeto, construído pela UrbanTek e decorado pela DHouse, uma empresa de decoração de interiores do norte do país, tem a particularidade de ser uma casa criada entre penedos.

Estes penedos de “dimensões generosas criam corredores e recantos surpreendentes e originais”, começa por explicar a DHouse em comunicado. “O teto e paredes em madeira natural contrabalançam com a frieza das rochas e tornam o ambiente acolhedor e confortável. A única porta para fechar é a exterior, tudo o resto é amplo”, e toda a decoração foi pensada em harmonia com a natureza.

A casa, com quarto em mezanino, tem capacidade para dois adultos (mais duas pessoas em sofá-cama) e está equipada com sala de estar, kitchenette e zona de refeições, casa de banho sem portas e tem aquecimento assegurado por uma salamandra a pellets. No quarto, a cabeceira da cama é um penedo, e o mobiliário é à base de madeira natural, ferro, palha e fibras naturais.

Outro pormenor destacado é a casa-de-banho, na qual foi escavada uma pia na rocha e construído um duche “no roçar de dois penedos”. O corredor para a sala é o espaço que se abre entre outros dois penedos, por exemplo. Segundo o website da DiverLanhoso, o Abrigo da Montanha pode ser reservado (casa inteira) a partir de 250 euros/noite, na época baixa.