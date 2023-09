Crónica de Inês Cardoso: cheira a eucalipto, cheira a casamento

Na festa da Atalaia, junto ao mar, fui transportada num segundo para os lugares mais recônditos da infância, quando os casamentos nas aldeias eram festejados ao ar livre.

Da minha terra à pequena aldeia da Atalaia, colada ao mar revolto da Lourinhã, são quase 200 quilómetros de distância. E, no entanto, um simples cheiro consegue transportar-nos através do espaço e do tempo. Nos primeiros dias de setembro, passei pela festa da Atalaia seduzida pelas recomendações sobre as toneladas de marisco que por aqueles dias é servido no local. Ao entrar no recinto, o cheiro a eucalipto que o decorava tomou-me de assalto e transportou-me para os lugares mais recônditos da infância.

Quando era miúda, no Portugal profundo ainda a recompor-se das enormes desigualdades impostas por décadas de ditadura, os casamentos na aldeia do meu pai festejavam-se maioritariamente ao ar livre e a frescura do eucalipto, hoje espécie maldita, era escolhida para as coberturas que faziam sombra sobre as mesas de festa. Já pouco recordo dessas celebrações empurradas para o baú das memórias, mas o cheiro ficou, uma daquelas ligações automáticas a algo ou alguém.

É curioso pensar o quanto o país se transformou em três ou quatro décadas. Da demografia à educação, passando pela saúde e a cultura, um certo país muito fechado em si mesmo, analfabeto e marcado pela pobreza, abriu-se e globalizou-se, apesar das inegáveis assimetrias que subsistem e fazem com que haja muita diversidade de territórios dentro deste retângulo à beira-mar plantado.

Às vezes dizem-me que já não existem avós de mãos calejadas como as que me afagaram os sonhos, nem miúdos a pôr os pés na terra com a liberdade com que me sujei, nem aldeias com o cheiro a pão cozido em forno a lenha idílicas como as que continuam a habitar-me. E dizem-mo com convicção e sobretudo como um elogio ao país, como ode ao desenvolvimento e à mobilidade territorial, social e cultural.

Uma parte disso é verdade – e ainda bem, claro. Poucas pessoas nascidas numa aldeia escolhem ficar nela porque o mundo é pequeno e sem fronteiras, muitas tradições perdem-se por serem anacrónicas e desajustadas face ao que hoje sabemos, a mudança é sinal de bem-estar e de um conforto noutros tempos inexistente para milhões de portugueses.

Ainda assim, com a morte lenta do país rural perdem-se sensações e gestos que cabiam no meu conceito de modernidade. Talvez seja eu que me deixo enganar pela nostalgia, mas nunca mais encontrei, fora da aldeia, os dias cheios de plenitude e de proximidade que nos faziam ter sempre chão. A interioridade não é um lugar no mapa, porque pode estar à beira do mar ou nas margens de Lisboa e Porto. É a capacidade de salvar, na pressa com que caminhamos para o futuro, os pedacinhos de alma que nos tornam singulares.