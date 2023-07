Setúbal Souv: a loja em formato de peixe que homenageia ícones locais

A loja Setúbal Souv, em plena Avenida Luísa Todi, relançou este verão o bolo do descarregador, inspirado na faina marítima. A cidade é homenageada em diversos artigos e segue no corpo com as pulseiras coloridas do Senhor do Bonfim.

Mesmo antes de ser inaugurada, a estrutura em cortiça com formato inusitado de peixe já causava burburinho entre os setubalenses. Mais tarde veio a revelar-se ser uma loja de lembranças turísticas. Setúbal Souv, o original projeto, foi desenvolvido pelo Atelier DXF, mas não esgota o seu valor na arquitetura exterior, demarcando-se das lojas convencionais com uma série de artigos inspirados nas tradições e ícones sadinos. Em simultâneo quer dar palco a várias artes, tendo um auditório ao ar livre.

Foi assim que Sónia Marques, setubalense de 43 anos, a imaginou. Ligada às artes gráficas na escola, herdou do pai uma empresa de construção civil, mas nunca deixou esmorecer o “bichinho da criação artística” que a levou a testar a fotografia e o desenho. Daí até querer criar uma loja de artigos turísticos deste género foi um passo natural. A panóplia é grande e vai dos panamás às t-shirts, passando pelos aventais, chinelos, velas, porta-moedas, ímanes e peças diversas em cortiça.

O mais recente bolo seco, à base de laranja e moscatel, homenageia os homens da faina, que equilibravam as caixas cheias de peixe em cima de um chapéu, no trajeto entre os barcos de pesca e a lota. As grandes abas tinham como função proteger da água salgada que escorria e amparar o peixe que caísse, e que podiam vender. Além de bolos, na Setúbal Souv há peças em cerâmica que podem ser usadas como molheiras ou azeitoneiras. São vendidas com uma fotografia tirada por Américo Ribeiro em 1973.

A imaginação fica por conta dos nomes que Sónia desafiou a criarem peças para a loja, como o artista plástico Vasco Leonardo, que desenhou aguarelas com o choco, a sardinha e os azulejos de Azeitão, por exemplo. Vinhos da Península de Setúbal, licores, picles e conservas de peixe da Belmar completam a oferta de lembranças sadinas, a par de jogos, peluches e sacos de pano. A Setúbal Souv disponibiliza ainda códigos QR com informação útil sobre monumentos e outros locais a visitar na cidade.