Origem Comum tem peças com história e com futuro

Tradição e contemporaneidade unem-se no projeto Origem Comum. Os objetos criados pelo estúdio e por artesãos portugueses estão disponíveis online.

Preservar e transformar práticas artesanais, replicando modelos antigos e criando novos, é o que se propõe fazer o projeto Origem Comum. Apresentado como uma “plataforma de trabalho e de investigação”, é liderado pelos designers Álbio Nascimento e Kathi Stertzig, que desde 2004 têm vindo a documentar técnicas artesanais e a promover a produção sustentável em The Home Project Design Studio, sediado em Lisboa.

No seu manifesto, os designers afirmam a contemporaneidade do seu trabalho: “Os objetos e utensílios criados a partir do conhecimento vernacular, replicando modelos ancestrais e criando novos modelos, não pertencem a um passado saudosista nem são curiosidades castiças. Estes objetos e utensílios resultam de um trabalho do presente sustentável, que ombreia com a alta tecnologia e contribui para a resposta aos desafios do nosso tempo e para as discussões sobre o futuro”.

Na sua página online (origemcomum.com), que inclui loja onde se podem adquirir vários produtos, a dupla explica as suas mais recentes investigações e práticas. Destaque-se aqui os Papagaios, feitos no Alentejo, “pequenas prateleiras que fazem parte da memória coletiva, habitualmente fixadas nas paredes, a servir de suporte a um candeeiro a petróleo ou a um recipiente com água”.

Vassouras, tábuas, gamelas, máscaras, tapetes e cestos fazem também parte deste catálogo de objetos de uso quotidiano. Alguns deles são desenhados por elementos do Home Project Design Studio – como é exemplo as tábuas de azinho, os aprestos de cozinha, de madeira, ou a azeitoneira de porcelana; outros são de artesãos locais, como a cadeira das Furnas, produzida por uma carpintaria na ilha de São Miguel, Açores, ou as bilhas do Carapinhal, em barro, feitas por um produtor de Miranda do Corvo, ou mesmo um curioso conjunto de palitos esculpidos em salgueiro branco, à mão, em Penacova.

No site está disponível a série documental “Artisans’ voices”, que revela alguns dos artesãos, aqui entrevistados por Álbio e Kathi no seu local de trabalho.