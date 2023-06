O Mercado Crafts & Design celebra o verão no Jardim da Estrela, Lisboa

Nos dias 1 e 2 de julho, o Mercado Crafts & Design, no Jardim da Estrela, recebe Fresh July, das 10h00 às 19h00.

Esta edição estival reúne os projetos de autor nas áreas de moda, ilustração, joalharia, cerâmica, fotografia, decoração, entre outras.

Este mercado no Jardim da Estrela decorre desde 2006, com uma curadoria que se foca em mostrar projetos autorais. “Esta será a última edição antes de completarmos o nosso 17º aniversário. Tem sido uma viagem bastante gratificante e que para nós continua a fazer sentido, pois são muitos os projetos que já vimos ganhar asas e tantos outros que se juntam a nós, mensalmente, com uma qualidade e criatividade imensas”, refere a organização em comunicado.

O Mercado Crafts & Design fará uma pausa no mês de agosto e regressa dias 2 e 3 de setembro.