Marcas urbanas e sustentáveis na nova Be We, no Chiado

Depois de Cascais, a loja de marcas sustentáveis Be We abriu o segundo espaço no Chiado, com a mesma filosofia. Calçado, vestuário e acessórios - a maioria adequada a todos os géneros - perfilam-se na loja, que pode enviar as compras diretamente para casa.

O desejo de reunir no mesmo espaço várias “marcas com impacto positivo” na sociedade e no ambiente foi o que motivou Veruska Olivieri, brasileira com ascendência italiana, a fundar a loja conceito Be We. Cascais recebeu a primeira morada, com 75 marcas distribuídas por 600 metros quadrados, em 2020, e há menos de um mês foi a vez do Chiado acolher a Be We. “Lisboa foi a nossa primeira escolha em função de não ser longe e também não ser tão perto”, justifica a empresária, para quem a localização turística foi decisiva para a expansão.

Cada uma das 35 marcas que figuram na loja do Chiado, de apenas 70 metros quadrados, foi escolhida a dedo por Veruska com base na qualidade dos produtos e em processos de produção eticamente responsáveis do ponto de vista social, ambiental e económico. Grande parte é de origem nacional, como o vestuário e acessórios da Lemon Jelly, os óculos de sol da Broolls, os brincos e colares da Maikai, as bijutarias de Inês Telles, as peças de roupa em algodão puro de Flavia Aranha ou as peças de vestuário da It’s Ok e os ténis da Wayz. Além das marcas portuguesas há artigos de Itália, Hungria, Espanha, Dinamarca, França, Brasil, Noruega, Países Baixos, Chile e Turquia.

Já para “vestir” a casa há também, ainda que com menor expressão do que na loja de Cascais, velas com aromas da Cerá, jarras da Aqui Há Peça e mobiliário minimalista da Joint. A loja vende ainda pequenas colunas bluetooth portáteis, garrafas térmicas e difusores de perfume com notas principais de limão, tangerina e bergamota, de-senvolvidas para a Be We em regime de exclusividade.

Veruska Olivieri explica que a expansão da Be We “esteve sempre nos planos como forma de escalar o negócio e diversificar o público”, tendo motivado a “estratificação da oferta de produtos com base na procura local”. A ideia, diz, “é que Cascais seja sempre a nossa maior loja, com uma oferta vasta de marcas residentes e sazonais, e as que se seguem serão totalmente pensadas segundo a experiência de compra do público local”.