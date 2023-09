Baiwho: há roupa, arte e petiscos nesta nova loja lisboeta

A nova Baiwho, no bairro da Estrela, aposta em marcas e artistas urbanos e independentes. Além de loja funciona como cafetaria e galeria de arte, dispondo também de uma sala para acolher todo o tipo de eventos que unam a comunidade.

Independente da cabeça aos pés na roupa, nos acessórios e na forma de pensar, Sebastião Melo, 31 anos, não podia incorporar melhor o espírito da Baiwho, a nova loja do bairro da Estrela. Formado em marketing e publicidade, passou por vários projetos até se juntar à amiga Mariana Burguete, formada em design, durante a pandemia. Fundaram juntos a Goat Wearable Culture, inspirada em ícones do hip-hop, e com o projeto firmado online, decidiram criar uma loja para marcas como a deles.

Na montra da loja surgem t-shirts, sweatshirts, bonés, gorros e casacos com design minimalista e os perfis dos artistas bordados a cores – “tudo produzido em algodão orgânico e de forma sustentável”, diz Sebastião -; bem como óculos de madeira da Pica-Pau; meias coloridas da Chulé; e cerâmicas utilitárias em resina natural da Ann Design. Nenhuma marca se canibaliza na oferta: a Jotrip, por exemplo, vende calções, calças, quimonos e roupões inspirados em destinos do mundo.

Uma das paredes no interior está dedicada aos loafers (sapatos) da portuguesa Itza, produzidos à mão por artesãos a partir de tapetes turcos de kilim. Por ora são seis as marcas presentes na Baiwho, mas a ideia é haver sempre espaço para mais. A mesma lógica aplica-se aos artistas convidados: neste momento é Binau que empresta a sua arte visual de estilo trash-pop; no próximo mês pode ser outro artista. A sala de baixo pode receber vários eventos, como workshops, entre outros.

“As pessoas chegam aqui e percebem que podem vir beber um café e de repente conhecer um artista, ver um espetáculo de stand-up comedy e comprar um presente para uma data especial”, diz Sebastião. Ao balcão ou na esplanada, a oferta de bebidas é igualmente independente. Há refrigerantes da Fritz-Cola, cerveja IPA Gyroscope da OPO 74 e sidra biológica Galipette, por exemplo, e alguns snacks para picar. Os patudos como o Waka, de Sebastião, são também muito bem recebidos na loja.