Yakuza Cascais lança novo menu que apela à confiança no saber-fazer do chef

Omakase, assim se chama o novo menu exclusivo do restaurante Yakuza Cascais que convida os clientes a confiarem plenamente no saber-fazer do chef. Com sete momentos, é uma viagem pela transversalidade da oferta da marca japonesa de Olivier da Costa, e tem um valor que procura atrair novos públicos ao restaurante situado no Sheraton Cascais.





Depois de uma profunda renovação da decoração e da organização do espaço (que deixou de ter entrada direta pelo átrio do hotel Sheraton Cascais, na Quinta da Marinha), o Yakuza Cascais lançou recentemente um novo menu que pode bem ser uma porta de entrada no universo japonês criado pelo chef e empresário Olivier da Costa. Chama-se Omakase e o nome diz tudo, ao remeter para a confiança que o cliente é convidado a depositar nas mãos do chef, neste caso, da dupla Alexandre Hatano e Olivier, que o elaboraram criativamente.

Composto por sete momentos, da entrada à sobremesa, o menu Omakase, dimensionado para uma pessoa (50 euros sem bebidas) começa com uma dose de edamame trufado (a vagem de soja, muito consumida nas izakayas,. ou tabernas japonesas). Depois, o cliente é convidado a escolher outras duas entradas, entre as seguintes opções: taco Sakana (peixe branco e guacamole, entre outros ingredientes) ou temaki de salmão; gyosa ou ika crispy (isto é, uma taça de lulinhas fritas no ponto, acompanhadas de maionese de especiarias).

Os três momentos que se seguem no menu Omakase são dedicados ao sashimi, nigiris e sushi rolls e todos incluem seis unidades por pessoa. É aqui que a equipa de sushi brilha, pois as composições são sempre diferentes. A ideia subjacente é que cada pessoa viaje pelo binómio criatividade e tradição que marca os restaurantes Yakuza, cujo lema é unir as tradições japonesas com a criatividade e originalidade do Ocidente. A sobremesa, por sua vez, também roda entre as quatro disponíveis no menu, disponível apenas em Cascais.