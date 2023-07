Três sugestões para festejar o Dia Mundial do Chocolate

Hoje, dia 7 de julho, celebra-se o Dia Mundial do Chocolate. A origem do dia é nebulosa, mas estará relacionado com a data de introdução do chocolate na Europa, vindo da América do Sul. Há quem defenda que foi em 1550, e quem diga que foi mais tarde, em 1585. Seja qual for o ano, a verdade é que o chocolate se tornou um alimento popular, que conquista gente de todas as idades. Sugerimos três maneiras de celebrar este dia doce.

Showcooking no Mercado do Bolhão

Arranca às 17h15, no espaço Cozinha Bolhão – Meireles, no portuense Mercado do Bolhão, um showcooking de bombons de manjerico. A iniciativa de entrada livre é organizada pela Pedaços de Cacau, e orientada por Raquel Lima, fundadora da marca de chocolate artesanal, que vai explicar como se preparam os bombons. Os participantes vão poder prová-los, fazer provas cegas e harmonizações com outros produtos. O evento só termina quando acabar o chocolate.

Arcádia oferece 20% de desconto

A Arcádia celebra o Dia Mundial do Chocolate com uma oferta de 20% em todos os chocolates e amêndoas, entre os dias 5 e 9 de julho. Esta promoção está disponível nas lojas Arcádia aderentes, exclusiva para membros do Clube Arcádia e, também, na loja online. O desconto pode ser aproveitado para comprar chocolate avulso, tabletes de chocolate, amêndoas coloridas, línguas de gato ou packs combinados.

Uma sobremesa especial no Le Monumental Palace

Joana Thony Montbabut, mestre chocolateira e chef de pastelaria do Le Monumental Palace, na Avenida dos Aliados, no Porto, sugere “Sabores do Brasil” para o dia mais doce do ano. Esta criação, à base de chocolate do Brasil 62% e um toque de praliné de castanha do Brasil, tem a aparência das fachadas portuenses com azulejos de todas as formas e cores, juntando Portugal e Brasil no mesmo prato.