Tasquinhas, humor e música: vem aí a Feira do Mel e da Castanha, na Lousã

Tasquinhas, produtos regionais e espetáculos e animação variada compõem o programa da Feira do Mel e da Castanha, que tem lugar, no próximo fim de semana, no Parque Municipal de Exposições, na Lousã. O acesso é gratuito.

A 32.ª edição do certame, que procura valorizar produtos endógenos da região – com destaque para o mel DOP Serra da Lousã e a castanha -, arranca já nesta sexta-feira, prolongando-se até domingo. Conta com mais de uma centena de expositores, ao todo, distribuídos por diferentes espaços.

No Parque Municipal de Exposições, ocupando uma área de mais de 7 mil metros quadrados, estão representados pelo menos 20 apicultores e 25 vendedores de produtos locais e de época – castanhas, claro, mas também nozes, avelãs, doces e outras sugestões. Esse lugar é palco, ainda, de sessões de cozinha ao vivo, protagonizadas por duas figuras com ligações àquele território: o chef Flávio Silva e o young chef da Região de Coimbra, Rúben Lima.

Já na Praça dos Sabores, que reúne cerca de 30 expositores, podem ser degustados outros produtos regionais, como doçaria, queijos, enchidos, vinhos ou cervejas artesanais ou doçaria. Aqui está instalado o palco destinado aos espetáculos que animam as três noites do evento.

Por fim, a chamada Praça da Gastronomia acolhe cinco tasquinhas, que representam as diferentes freguesias do concelho e estão ao cuidado de instituições locais. Para a mesa vão pratos da região, sendo uma das opções o “menu chanfana”, disponível por 14 euros.

Paralelamente, decorrem atividades de animação variada, em modo itinerante, que percorrem áreas como a música, o teatro e o humor. Na sexta-feira, atua o comediante Eduardo Madeira e, de seguida, há DJ set “Pôr do Sol à Portuguesa”; no sábado, chegam os HMB e, mais tarde, o DJ RFM Pedro Simões; e no último dia – marcado também por um magusto – é a vez de Augusto Canário e Amigos.