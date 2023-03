Sala de Corte é eleita uma das melhores steakhouses do mundo

Anualmente, a World’s Best Steak Restaurants elege as 101 melhores steakhouses a nível mundial. Este ano, o espaço lisboeta conquista o 34.º lugar.



A Sala de Corte acaba de ser reconhecida como a 34.ª Melhor Steakhouse do Mundo, distinção atribuída pelo ranking anual da World’s Best Steak Restaurants, que desde 2019 elege as melhores 101 steakhouses a nível mundial. Depois de ter conquistado a 50.ª posição em 2022, o restaurante lisboeta especializado em carne maturada alcançou este ano um lugar no top 40.

Liderado pelo chef Luís Gaspar, a Sala de Corte é o único espaço português a entrar nesta lista. No website do World’s 101 Best Steak Restaurants, pode ler-se que a casa é enaltecida pela sua “excelente hospitalidade e muitos anos de experiência”, e que “no menu, é possível encontrar diferentes cortes tentadores, oriundos principalmente da Península Ibérica, que são maturados na câmara de maturação do restaurante e depois cozinhados profissionalmente em carvão num forno Josper”.

O chef Luís Gaspar diz que tem feito, “em equipa, um trabalho de consolidação incrível e isso reflete-se na experiência gastronómica e no reconhecimento internacional. A valorização das raças autóctones portuguesas e a proximidade com produtores locais elevou o nosso produto para outro nível”. Acrescenta ainda que o restaurante mantém “a identidade gastronómica desde o primeiro dia”. Contudo, vê agora aumentada a responsabilidade e o compromisso com o ADN do projeto.

A Sala de Corte abriu portas em 2015, na Rua da Ribeira Nova. Em 2018, mudou-se para a Praça D. Luís I, também no Cais do Sodré, ganhando um acréscimo de lugares, uma esplanada de rua e um terraço. Ao longo dos anos, conquistou o seu lugar enquanto steakhouse e hoje é considerada uma referência.