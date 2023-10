Restaurante T&C põe potes de ferro ao lume para a Festa do Caldo

O restaurante mais tradicional do World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia, vai pôr as panelas de ferro ao lume, todos os fins de semana até dezembro.

Além da carta habitual, já recheada de clássicos da gastronomia portuguesa, a partir deste sábado, 28 de outubro, o T&C reforça a oferta com mais dois pratos preparados como antigamente, em potes de ferro.

A Festa do Caldo, como se chama a iniciativa, acontece todos os fins de semana e feriados, ao almoço e ao jantar, até dezembro, e vem aconchegar os dias frios e cinzentos com comida de conforto.

As panelas de ferro vão ser postas ao lume no exterior do restaurante, a fumegar e a atrair quem passa pelo aroma da Sopa T&C, um caldo enriquecido com enchidos, carnes de cozido, feijão vermelho, couve lombarda e cenoura. A este prato juntam-se as tripas à moda do Porto, também confecionadas no pote.

Os dois pratos serão depois servidos no interior do restaurante, onde o conforto é reforçado pela lareira acesa e pelos grandes balseiros de vinho, com mesas no interior. Recomenda-se reserva online ou através do 220 943 804.