Restaurante O Madeirense celebra 44 anos de homenagem à ilha, em Lisboa

A celebrar 44 anos de percurso - 38 deles no centro comercial Amoreiras, em Lisboa -, O Madeirense continua a dar provas de vitalidade como embaixador gastronómico da ilha. O sucesso deve-se ao seu icónico fundador e anfitrião Manuel Fernandes.

Foi uma experiência curta, de seis anos, a que O Madeirense teve na Calçada da Palma de Baixo, em Sete Rios, onde abriu em 1979. “O espaço tornou-se pequeno, quisemos crescer. Eu a minha mulher [Paula Cabral Fernandes] procurámos muitos sítios e quando soubemos que o centro comercial ia abrir achámos que era o local indicado”, conta Manuel da Ascenção Fernandes sentado na acolhedora salinha de vistas do restaurante, que abriu no Amoreiras em 1985, há 38 anos.

“O General Ramalho Eanes veio inaugurar o centro comercial” – obra incontornável do arquiteto Tomás Taveira, que durante um longo período atraiu excursões de todo o país – “e nós abrimos ao público quinze dias depois”, continua Manuel. A estrutura em madeira escura com tetos em vime e 100 lugares, parte deles em mezanino, não denota a passagem do tempo. “Achámos que podíamos criar uma embaixada com produtos da Madeira se não resultasse como restaurante”. Em boa hora resultou.

Como “restaurante gastronómico”, O Madeirense é um porto seguro, especializado nos pratos típicos do arquipélago onde Manuel nasceu – em Canhas, concelho da Ponta do Sol. Paulatinamente, tornou-se uma extensão da sua casa, cujos clientes passaram a ser recebidos como amigos. Entre ministros e deputados, presidentes de clubes, artistas do

teatro e da televisão e altos quadros, são múltiplas as figuras que escolhem O Madeirense para almoçar e jantar, com conforto e total discrição.

A parede com fotografias emolduradas atesta-o, tal como o livro com dedicatórias assinadas aquando dos 40 anos da casa. “São pessoas como as outras”, sinaliza ele, habituado a conviver com elementos do meio artístico desde os tempos d’O Convés, gerido pelo empresário dos teatros Vasco Morgado, no Saldanha. “Era onde paravam os artistas todos depois de as revistas terminarem. Marcou-me para a vida toda. Mais tarde, o Vasco deu-me a gestão dos bares do Parque Mayer”.

Manuel Fernandes, que aos 10 anos trocara a agricultura do terreno dos pais pelo balcão de uma mercearia, chegara a Lisboa pouco antes, sem retaguarda familiar. Nos teatros, conheceu a mulher e mais tarde abriram o então Restaurante Típico O Madeirense, ultrapassando todas as adversidades. Alberto João Jardim foi uma das figuras que testemunharam a chegada ao Amoreiras. Já em 1992, o restaurante foi convidado a representar Portugal na Expo de Sevilha.

De volta à mesa, embarca-se numa viagem ao arquipélago. Estão lá o bolo do caco com manteiga de alho, as lapas grelhadas, os filetes de espada preto com banana frita e molho de maracujá e a espetada do lombo em pau de louro com milho frito, tudo confecionado pela chef Lobélia dos Santos, calhetense com 34 anos de casa. Mas também há, para não fastidiar os habitués, pratos tradicionais como arroz de tamboril com gambas, cabrito assado e cozido à portuguesa, entre outras propostas.

Muitos celebram ainda as refeições com poncha, a bebida original dos pescadores, na companhia de um bolo de mel com gelado de baunilha e vinho Madeira. “Aqui nem temos Porto”, sorri o anfitrião. Manuel Fernandes também integrou a Direção da Casa da Madeira em Lisboa e a Direção do Club Sport Marítimo. Aos 71 anos, soma seis décadas ao serviço da restauração e da arte de bem receber que corre no sangue dos madeirenses.