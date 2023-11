Porto: o clássico Caffe Bom Dia, nas Antas, foi renovado e tem uma nova carta

Dos petiscos ao menu executivo, passando pelos gelados caseiros, panquecas e waffles, há um mundo de doces e salgados para descobrir no Caffe Bom Dia, instalado naquela que ainda é conhecida como Praça Velásquez.

Durante cinco décadas, o antigo café Bom Dia, na Praça do Dr. Francisco Sá Carneiro – mais conhecida entre os portuenses como Praça Velásquez – foi um ponto de encontro, entre amigos, colegas de faculdade e até membros do Futebol Clube do Porto, cujas instalações ficam na vizinhança.

Quem conta a história desta morada incontornável nas Antes é Tiago Barreiras, que ao lado de António Branco e Ricardo Magalhães deu uma nova vida à casa. Os três sócios adquiriram o espaço em 2021 e em junho deste ano, após cinco meses de obras, o Bom Dia apresentou uma nova cara e um acréscimo de opções para comer e beber, durante todo o dia.

A mudança assume-se logo no exterior, graças à bonita esplanada protegida por dois enormes guarda-sóis azuis e cadeiras cor de tijolo, mas sobretudo no interior, onde, apesar das mudanças profundas, se manteve o quiosque. O soalho é agora de madeira, há um sofá azul em veludo e as mesas de mármore recebem tostas, sanduíches, opções de grill e petiscos que, segundo Tiago, aquela zona ainda não oferecia.

E há várias formas de provar os 25 pratinhos de inspiração ibérica, que se dividem em opções como peixinhos da horta, batatas bravas, gambas ao alho, mexilhões em vinagreta, cachorrinho, tripinhas com molho de francesinha e frango à passarinho. Tanto se pedem os pratinhos individualmente como se combinam cinco no menu Para Partilhar, destinado a duas pessoas – e que inclui também uma porção de arroz, dois acompanhamentos e duas bolas de gelado artesanal -, ou no menu executivo, trocando o prato do dia por três petiscos. O menu, disponível de segunda a sexta, por 12 euros, inclui pão, sopa, bola de gelado e um prato de carne ou de peixe, que tanto pode ser costela mendinha no forno como caldeirada.

Das especialidades da casa, destaca-se o hambúrguer à Bom Dia, com 180 gramas de carne de bovino de moagem caseira, bacon, alface, tomate, cheddar, cebola caramelizada e maionese de ervas. O menu contempla ainda pratos de carne e peixe, ovos, saladas e bowls doces e salgadas, panquecas, waffles, crepes e pastelaria diversa. Tudo para um bom dia.