Porto: comer em conta no Serra Nossa, com sabores da Freita e de Montemuro

O restaurante Serra Nossa, que abriu, há uns meses, no Carvalhido, tem por base os sabores tradicionais de Arouca e arredores. A carne daquela região está em evidência na carta, a que se juntam as mais económicas sugestões do dia.





A carne da região de Arouca é a grande estrela do Serra Nossa, restaurante tradicional e steakhouse que também apresenta sugestões mais económicas, variáveis, a cada dia. Chega a haver oito ou nove à escolha, ao almoço, e mesmo aí tenta-se puxar pelos sabores regionais, explicam os responsáveis pelo projeto, Vítor Silva e José Sá, que têm como referência as serras da Freita e de Montemuro. Numa visita diurna àquela casa de ambiente acolhedor, aberta há uns meses no Carvalhido, tanto se pode ver chegar à mesa bifinhos de vitela como arroz d’aba com cogumelos, ou barriga de porco estaladiça no forno.

As opções mais em conta estão disponíveis à hora de almoço, nos dias úteis, tendo os pratos valores entre 7,50 euros e 11,90 euros – sopa, bebida, sobremesa e café são pagos à parte. Por vezes, algumas mantêm-se ao jantar, sobretudo as de peixe grelhado, para quem quiser fugir à carne. Aos fins de semana e feriados, também há sugestões do dia, só que os preços sobem: começam em 10,90 euros, podendo ir até 22,50 euros, no caso do cabrito assado no forno, aponta Vítor Silva.





Vítor é de São João da Madeira, mas tem ligações de infância à região de Arouca, tal como José Sá, que veste a pele de cozinheiro. Nascido no Porto, foi viver para Cinfães, terra dos bisavós, e a sua vida profissional passou também por Resende e Arouca. É apaixonado pela serra e pela neve. Trabalhou como cortador de carnes em talhos durante 17 anos, e desde cedo na restauração, a tempo parcial: lavou louça, passou para a grelha, acabando por assumir a cozinha no primeiro espaço da dupla, em Alvarenga, Arouca. Foram quase três anos a receber pessoas oriundas, inclusive, do Porto. “Há clientes que iam lá ao fim de semana e agora vêm aqui”, diz Vítor.

Quando decidiram mudar o negócio para a cidade, ainda pensaram na Baixa, mas escolheram uma zona menos turística, “que permitisse chegar aos portugueses e aos portuenses”, prossegue. A carta ainda aposta nos sabores regionais da origem (nem falta a característica batata frita ondulada, com o bife na frigideira), mas tornou-se mais abrangente, trabalhada, e “está em constante evolução”. As doses, essas querem-se generosas, ou não se tratasse de cozinha tradicional portuguesa.

A EMENTA

Sugestão do dia: pratos desde 7,50 euros até 11,90 euros, nos dias úteis. Sopa, bebida, sobremesa e café são pagos à parte.

Especialidades: bife arouquês, naco de vitela, bife na frigideira, filé mignon à pastor da serra, arroz d’ aba com cogumelos. Também vitela assada no forno e cabrito assado no forno, estes disponíveis só aos fins de semana e feriados.

Sobremesas: leite-creme; natas do céu; tiramisu; mousse de chocolate. Por vezes, há pão-de-ló de Arouca.

Serra Nossa

Rua da Natária, 101, Porto (Carvalhido)

Tel.: 224 804 36

Das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30. Não encerra.

Preço médio: 25 euros