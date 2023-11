Os bolos da Carlotta Cake Boutique chegaram à Baixa do Porto

A marca de bolos criada pelo casal brasileiro Gizelle Carvalho e Bruno Lopes abriu um novo espaço no centro da cidade e acaba de lançar a coleção para os meses mais frios, onde não falta chocolate.

Depois de cinco anos a adoçar a Foz, a Carlotta Cake Boutique chegou ao centro do Porto, tendo-se instalado na Rua de Alferes Malheiro, a dois passos da estação de metro da Trindade. Já há muito que os clientes pediam uma localização mais central para saborear os bolos caseiros da marca, e a zona de cafetaria no interior da loja de roupa em segunda mão Com Sotaque acabou por ser o lugar ideal. Sobretudo, explica Gizelle Carvalho, pela valorização da história promovida por cada um dos espaços. Se na loja de roupa se preza o passado de cada peça, na Carlotta Cake Boutique enaltece-se o legado culinário deixado por Carlotta, a bisavó de Bruno Lopes, que inspira todos os bolos ali apresentados. Bruno herdou o gosto pela arte doceira e hoje em dia, ao lado da equipa, cria os bolos que vão sendo apresentados nas duas moradas, havendo novidades com frequência.

A coleção pensada para os dias mais frios é composta por 11 novos bolos, destacando-se o de chocolate crocante. Esta proposta doce e densa alterna camadas de massa de bolo de chocolate, ganache de chocolate (negro e de leite) e doce de leite, com pedaços de granola e amendoim pelo meio que lhe dão uma agradável textura. Outra novidade é o bolo de chocolate e framboesa, que agora, além de integrar a linha de bolos altos, também se apresenta baixinho. Junta massa de chocolate, recheio de compota caseira de framboesa e uma ganache de chocolate cremosa, e “é daqueles bolos que até quem não curte chocolate gosta da combinação com a framboesa”, garante Gizelle. A estas opções juntam-se outras como o bolo de cenoura Carlotta, o bolo de caramelo salgado ou o de pistacho e doce de leite. Seja qual for a escolha, saberá ao conforto de um abraço.