O salame de chocolate d’O Lisboeta ganhou uma casa na EmbaiXada, em Lisboa

Três anos após o lançamento do modernizado salame de chocolate, O Lisboeta abriu o primeiro espaço físico, dando a provar as bolinhas e os bolos, ricos em chocolate e bolacha, e sem adição de açúcar.

Há um novo e melhorado salame de chocolate a conquistar a capital. Chama-se O Lisboeta e surgiu em 2020, após um almoço onde os amigos Catarina Belmarço e Sebastião Lorena se aperceberam que, apesar do carinho generalizado pela sobremesa, muitas vezes disponibilizada em supermercados ou à fatia em máquinas de venda automática, a qualidade deixava a desejar.

Depois de terem analisado a ligação entre os portugueses e o doce, os dois amigos perceberam que o salame era visto como um bolo muito simples, que marcava presença em festas de crianças, mas que não se oferecia a ninguém e que, por isso, fazia sentido reposicioná-lo. Após seis meses de testes, com provadores de várias idades, Catarina e Sebastião chegaram à receita perfeita, com uma lista curta de ingredientes, e sem açúcar, dado que acabou por se revelou desnecessário. Está lá a bolacha (que não é Maria), o chocolate, proveniente de Madagáscar e de São Tomé, os ovos e a gordura vegetal. Além da receita melhorada, este salame também apresenta novos formatos. Em vez do típico cilindro, os Lisboetas assumem a forma de bolas cobertas. Os de chocolate negro, de leite e branco foram os três primeiros, aos quais se têm vindo a juntar outras opções, casos do caramelo salgado, amêndoa com chocolate branco, amêndoa com chocolate preto ou de leite e, mais recentemente, avelã. Graças a um pedido para um casamento, surgiu o Bolo Lisboeta, nos sabores chocolate preto, chocolate branco, chocolate de leite e caramelo salgado e que, à semelhança das bolinhas, deve ser comido frio.

Em abril deste ano, já com uma base de clientes fidelizada, O Lisboeta abriu a primeira loja, na EmbaiXada, galeria comercial situada no Príncipe Real. “Fazia sentido estarmos num espaço que dá a conhecer e enaltece as marcas portuguesas”, refere Catarina, acrescentando que ali O Lisboeta consegue mostrar-se também a um público estrangeiro. No pequeno espaço, estão disponíveis todos os Lisboetas, em formato de bolas e em bolos tamanho M (os grandes, só por encomenda), bem como café e ramos de flores de Catarina Sampaio Soares. Para breve, esperam-se mais sabores e opções veganas.