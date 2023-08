O ramen frio está de volta para refrescar a carta do Ajitama, em Lisboa

Além do reforço de ramen frio, a pensar nos dias quentes, há novidades nas entradas e sobremesas do Ajitama, a casa especializada neste popular caldo nipónico, que já soma duas moradas na capital.

A chegada dos dias quentes e longos volta a trazer mais frescura à carta do Ajitama, a popular casa lisboeta especializada em ramen, que já soma duas moradas, uma na Avenida Duque de Loulé, aberta há quatro anos, e mais recentemente um segundo espaço no Cais do Sodré, na Rua do Alecrim.

No leque dos ramen frios disponíveis, uma das grandes novidades deste verão é o cold shio ramen (caldo frio com galinha, ovo, cashu de lombo de novilho e bambu, por 15,5 euros), que se junta a outros caldos refrescantes, e que agora regressam como o cold shoyu ramen (caldo frio com galinha em infusão de soja, ovo, cashu de galinha em sous vide e bambu, a 13,3 euros) ou o hiyashi chuka (ramen frio sem caldo, com peito de frango, camarão, tomate, pepino, ovo e kinshi tamago, a 14 euros, havendo uma versão mais picante deste último).

“Queremos quebrar preconceitos em relação ao ramen, que está longe de ser apenas um prato quente, exclusivo do inverno. Os japoneses estão sempre a surpreender e este ramen frio, tão autêntico e delicado como o ramen quente, é um excelente exemplo”, explica António Carvalhão e João Azevedo Ferreira, a dupla responsável pela marca, que nasceu em formato de supper-club.

Nas entradas, uma das novidades são os cogumelos miso butter, com toque picante (seis euros), tal como as espetadinhas de iscas de galinha ao estilo japonês, com ameixa umeboshi (sete euros). Outros reforços da carta de verão do Ajitama são o mazesoba (noodles em caldeta com onsen tamago, carne picada e vegetais, a 15 euros) e a salada shibuya (que junta noodles de pepino, peito de frango marinado e sementes de sésamo, a 14,5 euros).

Para as despedidas doces, a novidade é a bavaroise de matcha (5,9 euros), que se junta a outras sobremesas da casa, como o cheesecake de lima e Oreo, os mochi (versão normal ou vegana), o bolo de matcha com chocolate e a tárte de abóbora hokkaido, servida com canela.