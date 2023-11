O outono serve-se à mesa, no Vamos Lá! Restaurante, Tapas e Drinks

Espaço de restaurante, tapas e bebidas de Daniel Costa e Nelson Sousa elabora carta ao sabor das estações do ano, aproveitando os produtos da época locais.

Um creme de abóbora super aveludado, servido na carcaça do próprio fruto; creme de cogumelos; bruschetta de cogumelos e bacon; medalhão de porco com creme de maçã, castanha assada e pimentos salteados. São estas as principais sugestões da carta de outono do espaço Vamos Lá! Restaurante, Tapas e Drinks’, de Daniel Costa e Nelson Sousa, na vila de Monção.

O estabelecimento nasceu em março deste ano, da vontade de mudança do chef Daniel que, com 25 anos de idade, já trabalhava há nove no mesmo restaurante. “Quando surgiu a oportunidade de tomar conta deste espaço, decidi na hora. O nome Vamos Lá! tem a ver com isso”, explica. Ao projeto juntou-se dali a pouco tempo Nelson, que deixou o trabalho de enfermeiro na Suíça para abraçar uma nova vida em Monção, ligada à gastronomia e vinhos. Na génese do projeto a dois está também o blogue D’eles (@porque a cozinha também é deles).

A casa, até agora, não tem parado de crescer. A dupla tem uma linha bem definida para a ementa: a base é a comida tradicional portuguesa, com influência de outras cozinhas do mundo, recurso a produtos locais e de época, e “zero desperdício”. “Em Monção existem 34 restaurantes. Queremos marcar a diferença”, afirma Nelson Sousa.

De segunda a sexta-feira, servem diárias, sempre com dois pratos, de peixe e de carne (8,50 euros com bebida e café). À noite funcionam apenas com a carta, com foco nas tapas. O preço médio ronda 20 euros.

Além de restauração, o projeto a dois também pretende ser de animação, com noites temáticas e música ao vivo. Em breve, o espaço acolhedor e (muito) cuidado, com 46 lugares, aumentará a capacidade com a cobertura da esplanada (mais 32 lugares).





Por estes dias, ali ditam os sabores ingredientes outonais como a abóbora, as castanhas e os cogumelos. No verão reinaram pratos frios e leves, como sopa fria de melão, gaspacho, espetada de tomate cherry, salmão e robalo escalado grelhados. Mandam os sabores e as cores quentes da estação. Bifes (amanteigado, À Vamos Lá! e de frango), picanha, posta, bitoque de vitela e alheira D’Avó. Risoto de polvo, polvo à Vamos Lá!, bacalhau à moda de Monção e à lagareiro, salmão cítrico e bife de atum al pesto.

Também há pratos vegetarianos: noodles al pesto e cogumelos salteados, cuscuz de legumes e ratatouille. Sobremesas outonais, como pera bêbeda com gelado de baunilha. E até as bebidas incorporam os ingredientes da estação, destacando-se um cocktail como o Romão, à base de romã, licor Beirão, lima e hortelã. Em breve chegarão ao Vamos Lá! os menus de Natal.