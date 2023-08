O Legacy, em Estremoz, tem pratos novos de verão (e uma esplanada fora de horas)

Pratos de partilha servidos “fora de horas” numa esplanada até então reservada a provas de vinho são uma das novidades que se encontram, por estes dias, no Legacy Winery Restaurant, na Herdade das Servas. Na cozinha está o novo chef Emanuel Rodriguez, que procura trazer técnica e “modernidade” ao receituário alentejano.



Ao segundo verão, tudo de novo no Legacy Winery Restaurant. O chef Emanuel Rodriguez tomou conta da cozinha e introduziu novos pratos no menu, enquanto a esplanada no alpendre passou a estar (também) ao serviço da casa, e não apenas como apoio às provas de vinho do enoturismo. É nela que se servem alguns dos pratos da carta em versão de partilha, num registo “fora de horas”, entre as 16h e as 19h30; ou então o jantar, pintado com os tons dourados e vermelhos do pôr-do-sol.

Da anterior carta transitaram apenas as bochechas de novilho estufadas durante 16h a baixa temperatura, com tubérculos e puré de aipo, e quatro sobremesas, das quais vale a pena destacar a de pudim de azeite e mel com sorvete de tangerina. A maioria das criações resultou da fusão entre criatividade e técnica conseguida pelo chef Emanuel, argentino de 36 anos. O cru de corvina em leite de tigre com milho braseado e os croquetes de javali com maionese de trufa são apenas duas delas.

Os peixinhos da horta de beringela com maionese de alho e caviar de wasabi também vieram refrescar a experiência alentejana, na hora de começar. Depois, entre as 10 opções de pratos principais, Emanuel Rodriguez elege a desconstrução de bacalhau à Brás com azeitonas moleculares e o tártaro de novilho mertolengo, almece (soro de requeijão) fumado, chips de batata e pimentos como dois pratos representativos do trabalho que lidera, desde há pouco tempo, no Legacy.

“A meu ver, trouxe modernidade [à oferta do Legacy]. As texturas de azeitona, o modo de confeção do bacalhau, o borrego… são pratos com muita técnica e com produtos dos nossos fornecedores, que são na maioria alentejanos”, exemplifica o profissional. Emanuel entrou na cozinha atraído pelos sabores italianos, por influência da avó materna (argentina com ascendência italiana) e esteve uma década no Fasano, apontado como o restaurante mais premiado da América do Sul.

Quando chegou a Portugal – onde reside há 11 anos -, geriu um restaurante argentino em Porto Santo, passando depois pelo Grupo Avillez, pelo Café Império e pelo Penha Longa Resort, em Sintra. De conversa fluida, é com prazer que dá a conhecer o seu percurso. Os momentos à mesa são vividos, claro está, com os vinhos da Herdade das Servas e da Casa da Tapada – projeto que o produtor Luís Serrano Mira tem em Amares, na região dos vinhos verdes – à garrafa ou a copo.

Nos planos futuros do chef está a organização de um jantar de degustação por mês, com harmonização vínica, no restaurante. Até outubro, a carta de horas está disponível na esplanada, sendo também um convite a participar no enoturismo da Herdade das Servas, localizada às portas da cidade marmoreada de Estremoz.