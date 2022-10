O café Look.Sharp, no Porto, promove o convívio com jogos e petiscos

O Look.Sharp International Cafe & Events, na Rua de Cimo de Vila, é um lugar para provar sabores do mundo e fazer novas amizades, graças aos eventos regulares de jogos ou cultura geral, que promovem a interação.

O sul-africano Darren Sharland, que se instalou no Porto há cinco anos e meio, depois de ter vivido em diversos países e visitado mais de 50, afirma que o Look.Sharp “é sobre fazer novas conexões e construir uma comunidade, com um olho na sustentabilidade”. O decorador de interiores e designer, que trabalhou com algumas das mais reputadas cadeias de hotelaria, sentiu dificuldade em fazer novas amizades quando chegou à cidade, pelo que decidiu criar um lugar que promovesse a criação de laços entre pessoas à volta da mesa ou em eventos. E foi assim que surgiu o Look.Sharp International Cafe & Events, há cerca de um ano, na Rua de Cimo de Vila.

A carta reflete o espírito global da casa, com criações do chef sul-africano Tlholo, aptas para todas as horas, desde o pequeno-almoço até ao jantar. Para a primeira refeição do dia, destaca-se o Look. Breakfast. Naughty, que junta num prato ovos fritos ou mexidos, bacon grelhado, salsicha, tomate cereja em rama, cogumelo portobelo, feijão mexicano e uma tosta de pão integral; a “french toast” vegana, com compota de frutos vermelhos e xarope de agave; e as papas de aveia com maça cozida, noz pecã e canela.

O menu de almoço contempla wraps, uma salada, quiche do dia e uma refeição quente do dia. Já o menu de jantar promove a partilha, com sugestões como os nachos com molho de queijo e japaleño; guacamole de ervilha; asas de frango com molho teriyaki; e o slider de halloumi grelhado com cebola caramelizada, salada de couve com maionese e molho “green goddess”. Na criação das propostas houve a preocupação de fazer escolhas sustentáveis, que se traduzem numa carta maioritariamente vegetariana, onde não se usa carne de vaca (prefere-se o frango e o porco) nem peixe (serve-se apenas camarão). Durante todo o dia, há bolos e bebidas de café.

Os eventos compõem a outra faceta do espaço, havendo com frequência debates, noites de jogos de tabuleiro, de bingo, de trivia e de “sneaky drinks”, “speed friending”, e momentos de música com DJ convidados. Tudo para ser acompanhado por vinhos e cocktails.