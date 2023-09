No Zip Zip há comida em conta e com memória, no centro de Viana do Castelo

O Zip Zip é um espaço no centro da cidade de Viana do Castelo cujo nome foi pescado ao icónico talk show da TV portuguesa. Distingue-se pelos crepes salgados e doces, massas e saladas.

A casa nasceu praticamente ao mesmo tempo que o icónico programa de televisão “Zip zip”, apresentado pelas não menos destacadas figuras do panorama artístico e mediático português, Raul Solnado, Carlos Cruz e Fialho Gouveia.

O talk show da RTP surgiu nos ecrãs em 1969 e o estabelecimento, então um café snack-bar, em 1970. Curiosamente, só ganharia o nome de Zip Zip por decisão do então proprietário, 18 anos mais tarde, e viria a assumir-se como restaurante, com o atual conceito de massas e serviço italiano, no ano 2000, inspirado num outro espaço histórico ainda hoje existente junto à praia do Cabedelo que dá pelo nome de Aquário.

Em 2016, o Zip Zip mudou de mãos. João Pereira e a mulher, Fátima da Torre, tomaram conta dos destinos da casa. E mantiveram praticamente intacta uma ementa que se distingue pelos crepes salgados e doces, massas e saladas. João, com passado como empregado de mesa na restauração, acrescentou um pouco de tradição, mas sem alterar o conceito. Fátima, antiga trabalhadora fabril, sempre gostou de pastelaria e cozinha, abraçou o desafio. O restaurante pequeno, aconchegante e discreto, funciona com um serviço clássico e atencioso. À imagem dos proprietários.

Os crepes salgados, misto, Mimosa, de cogumelos, bacalhau e camarão (servidos com salada), são os emblemas da casa. “As pessoas escolhem-nos porque são uma comida leve, acessível e que satisfaz”, afirma João Pereira, acrescentando que também as massas têm muita procura. E há por onde escolher: esparguete de atum, à bolonhesa, com gambas (duas versões, com a massa branca ou preta); linguine à pescador (com camarão, lulas e mexilhão) e de camarão; tagliatelle com salmão fumado e caviar ou à carbonara; tortellini à carbonara e lasanha à bolonhesa.





Também as saladas cumprem bem a função de refeição. Desde a simples, de alface, cenoura e tomate, à de atum, do Zip (frango, fiambre, queijo, alface, cenoura, tomate e ovo), napolitana (alface, tomate, queijo mozarela e presunto) e nórdica (alface, espargos, arroz basmati e salmão fumado).

Como alternativas às especialidades mais leves, no peixe e marisco também há opções. Desde bacalhau à Zip (confitado com batata frita e cebolada), à Viana (confitado com couve portuguesa, batata e broa), a gambas com caril, espetada de gambas e vieiras à minhota. E uma proposta especial, do tempo em que a casa nasceu como Zip Zip, a piccata limão, assim como bife ao gorgonzola, ao alho e de pimenta verde.

Voltando aos crepes, mas doces, os clássicos do estabelecimento são o vianense (chocolate quente e amêndoas laminadas), o italiano (licor Frangelico e gelado de baunilha) e de licor de café. Os mini profiteroles também estão impregnados de memória, assim como as taças Pinguim (gelado sabor café, Baileys, amêndoa e chocolate quente) e Madona (semelhante ao anterior mas com gelado de noz e licor de avelã). Caso tanta oferta (tentadora) não seja suficiente, ainda pode perguntar a João e a Fátima pela “ementa secreta”, que esconde outras delícias que clientes habituais bem conhecem – e pedem.

O MENU

Preço médio…15 euros (entrada, prato, sobremesa e bebida)

Especialidades: crepe de bacalhau, misto, de cogumelos ou camarão; esparguete, branca ou preta, com gambas; linguine à pescador ou de camarão; tagliatelle com salmão fumado e caviar; salada ou bacalhau à Zip.

Sobremesas: crepes vianense, italiano ou de licor de café; mini profiteroles; taças Pinguim e Madonna.