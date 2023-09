No novo terraço lisboeta Mona Verde, há comida de fusão e cocktails de autor

Cozinha de fusão sul europeia e latino-americana e uma banda sonora eclética são dois dos ingredientes do Mona Verde, o novo restaurante e bar num terraço lisboeta.

A subida de elevador até ao oitavo andar deste edifício de escritórios na Rua Castilho não deixa adivinhar o ambiente tropical do Mona Verde, nem a amplitude da vista sobre Lisboa. Concebido pela Archer Humphryes Architects, premiados autores do Chiltern Firehouse, do teatro Koko e do Peninsula Hotel, em Londres, o restaurante e bar pretende transportar os visitantes para um ambiente tropical e exótico, à boleia de uma cozinha de fusão entre o sul da Europa e a América Latina e ao som de uma agenda musical com DJs e bandas ao vivo.

Dezenas de plantas tropicais desenham circuitos pelos patamares do espaço, solução que permitiu criar zonas de mesas com diferentes ambientes, mais ou menos privados. Do bar central saem, por sua vez, cocktails inspirados em Portugal, Brasil, México, Peru e Cuba, como o Graviola Rosada (vodka com frutas como a graviola e sumo de romã), o Dame Otro (base de mezcal infusionado com notas de abacaxi, pinha de agave e coco), e o Monamour (com gengibre, vodka,, lima, espuma floral e taijin, uma mistura de pimentas e pimentões).

O menu de comidas alinha pelo mesmo diapasão e propõe pratos originais de fusão entre a cozinha sul europeia e latino-americana. Crus ou cozinhados, com especiarias ou ao natural, muitas das carnes, peixes e legumes passam pela grelha a carvão. É o caso dos filetes de carapau com pimentos assados; dos cogumelos grelhados com gema de ovo e flor de sal; da beringela fumada e assada com queijo feta; ou ainda do lombo da vazia com 45 dias de maturação. Nos acompanhamentos, há desde milho salteado a batata trufada.

Enquanto se prova uma sobremesa – gelado cremino italiano e abacaxi assado com doce de leite estão entre as opções -, a música que se ouve pode vir da mesa do DJ ou de uma banda cubana ao vivo. Certo é que começa a partir das 21h, todos os dias da semana. Já às quartas-feiras, a partir das 19h30, tem lugar o Mona Vista Social Club, um momento em que os artistas portugueses e os expatriados a viver em Lisboa podem mostrar a sua arte.