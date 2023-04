No Cufra Aveiro há cachorrinho e francesinha em frente à ria

O grupo Cufra chegou à cidade dos canais com os snacks que atraem visitantes à Invicta, dos cachorrinhos ao pica-pau, passando pela afamada francesinha. Há uma versão vegana certificada.

As francesinhas e outros snacks à moda do Porto ficaram mais próximos dos aveirenses com a abertura do restaurante Cufra no antigo cais de São Roque, mesmo em frente ao canal da ria de Aveiro. Esta incursão do clássico portuense na cidade dos canais faz parte do projeto de expansão da marca, que começou com uma parceria em Coimbra e a abertura de um espaço na ilha da Madeira (de onde chega a receita do bolo do caco), a que se junta agora mais uma morada.

“A ideia foi trazer o Porto para Aveiro e o Cufra confunde-se com o Porto”, diz Carlos Sá Pereira, gestor do grupo. O restaurante, que abriu há quase 50 anos na Avenida da Boavista, como lembra o slogan gravado à entrada – “A andar ao molho desde 1974” -, funciona como cervejaria, marisqueira e grill, mas “para quem vem de fora, o que diferencia o Cufra é o snack à moda do Porto”, sublinha Carlos.





Assim, o menu da nova casa contempla o cachorrinho, o pica-pau regado com molho de francesinha, o prego em pão e no prato, e muitos outros petiscos e pratos que se encontram na casa-mãe, incluindo as afamadas francesinhas. A salsicha e a linguiça, como manda a tradição, chegam da Salsicharia Leandro, mas há uma ligeira diferença na francesinha especial, que no Porto é feita com lombo assado e aqui leva bife de vitela.

Da Santa Francesinha, outra insígnia do grupo Cufra, veio também a francesinha aberta, que leva bife e hambúrguer. E ainda a francesinha vegana, que levou seis meses a ser desenvolvida e é certificada pela organização Aliança Animal. O recheio é feito com curgete, tomate, cebola caramelizada, cogumelos, chouriço de soja, salsicha vegana e bifinhos de seitan temperados em vinha d’alhos.





Bifes e hambúrgueres completam a oferta, a par de alguns pratos mais tradicionais, como a posta de vitela e o bacalhau à moda da casa (frito e com cebolada). E há também um par de sobremesas que tiram partido da forte doçaria aveirense: as natas do céu com creme de ovos-moles, produzido por uma das casas de referência da cidade, a Flor de Aveiro; e o Morgado do Bussaco.

Para já, o Cufra Aveiro funciona no horário de almoço e jantar, mas com a abertura da esplanada em frente ao canal, prevista para maio, a cozinha irá trabalhar todo o dia. “É um espaço pensado para usufruto dos aveirenses, para todos os que gostam de francesinha e querem experimentar um produto de qualidade”, remata Carlos Sá Pereira.