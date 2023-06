No Café Príncipe Real, as segundas-feiras são vintage (no prato e na música)

As Vintage Mondays arrancaram no início de junho no Café Príncipe Real e levam o público numa viagem gustativa ao passado. Os pratos saem da cozinha do chef Jorge Fernandes e a música fica a cargo dos DJs “old school” Nazaré e Pinela.



Crepes Suzette, bife tártaro de novilho com batata frita, cocktail de camarão, farófias e bife com molho de pimenta são alguns dos clássicos que o chef Jorge Fernandes se propõe apresentar nas Vintage Mondays do Café Príncipe Real, “com um twist no empratamento”. A ideia das segundas-feiras vintage pretende “dinamizar” o espaço do hotel de cinco estrelas Memmo Príncipe Real, em Lisboa, no dia da semana em que mais negócios se encontram fechados, explicou o chef à “Evasões”.

“Foi um desafio giro [recuperar estes pratos intemporais], mas houve muita coisa que apanhei quando trabalhei nas cozinhas do Ritz. O que é bem feito é intemporal, não passa de moda”, justifica o chef de 36 anos que lidera a gastronomia dos hotéis Memmo Príncipe Real, Alfama e Baleeira, em Sagres, no Algarve. Os clássicos são inspirados na culinária portuguesa, francesa e inglesa e serão apresentados em menus rotativos a cada duas semanas, para dar a todos a oportunidade de provar.

Sopa de lavagante com massa folhada e filetes de pescada com arroz malandrinho de tomate são outros dos pratos que o chef promete apresentar. Além de entradas, pratos principais e sobremesas as Vintage Mondays incluirão também cocktails com estética e sabor vintage, que podem ser provados no terraço do restaurante ao som dos discos de vinil dos DJs Nazaré e Pinela. Os menus serão disponibilizados todas as segundas-feiras de junho e julho, entre as 18h30 e as 22h30.