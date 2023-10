Na nova Padaria Soares, em Lisboa, há criações a pensar no Halloween

Pão de abóbora com nozes e miso é um dos novos lançamentos da Padaria Soares & Co., que veio reforçar a oferta de padarias artesanais de Lisboa. Dos pães de massa-mãe às focaccias e artigos de pastelaria, todas as semanas há novidades.

Entre as quatro paredes da Padaria Soares & Co., que abriu há pouco mais de um ano na Estefânia, a criatividade não tira folgas. “Temos produtos novos todas as semanas”, explica Ricardo Soares, padeiro de 29 anos, de Alcochete, que se aventurou neste projeto recente ao lado de dois amigos e sócios, Filipe Narciso e Tiago Marujo – um trio com vários anos ligados à restauração, com passagens em casas como o Mini Bar de José Avillez, a Sala de Corte do chef Luís Gaspar e a padaria Isco.

Não é de estranhar que a chegada do Halloween traga novos produtos à casa situada na Rua Joaquim Bonifácio, com aposta no produto da época. São os casos do pão de abóbora com nozes e miso (4,80 euros), da focaccia de abóbora assada (3,50 euros) e do bun de abóbora, requeijão e nozes pecan caramelizadas (os três disponíveis a 27, 28 e 31 de outubro, estando o bun ainda disponível durante toda a próxima semana).

Na parte de padaria, as farinhas portuguesas e as fermentações naturais são pilares no processo de criação, com recurso à massa-mãe do padeiro, que mistura a sua receita com outra centenária. No início, começaram a produzir três tipos de pão – de trigo ancienne (3,90 euros); de grão e sésamo (3,90 euros); e de espeta e papas de aveia torrada, com raspas de laranja (4,30 euros). O leque foi entretanto alargando (de centeio, nozes e passas, azeitonas marinadas, etc) e tem rotatividade constante, aplicando-se o mesmo às focaccias – à versão simples juntam-se as de romesco e alho francês; ou de tartiflette (batata, cebola caramelizada, bacon e creme de crème fraîche, etc.

Na pastelaria, com base francesa mas inspiração noutras latitudes, há peças como croissants (2 euros), pain au chocolat (2,50 euros), rolos de canela e frutos secos ou de maçã e caramelo (2,60 euros), estando já outras planeadas para saírem do forno nos próximos tempos, como brioches de chocolate, muffins de curgete e chocolate e de mirtilo e nozes ou o croissant de baunilha e morango.

Certo é o cuidado dado a cada criação, numa rotina que costuma começar pelas onze da noite e só acabar na manhã seguinte. “Trabalhar o pão e a pastelaria é algo que precisa de muita atenção, cuidado e carinho”, explica o jovem padeiro, que começou as primeiras brincadeiras em volta do pão ainda criança, junto ao forno em lenha dos avós, em Pegões, em especial durante as férias de verão.

Além dos pães e bolos, a Padaria Soares tem ainda uma pequena zona de mercearia, onde vende produtos como azeites, vinhos, compotas variadas, enlatados de sardinha e atum, além das farinhas portuguesas que os próprios usam na confeção.