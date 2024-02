Na Nah Cakes, em Coimbra, há doces e salgados em fundo cor de rosa

Najara e Wesley mudaram-se do Brasil para Portugal, onde abriram a confeitaria Nah Cakes, com bolos de festa, brigadeiros e outros produtos artesanais. Fica na Baixa de Coimbra. Os doces dominam a vitrina, mas também há coxinhas de frango e pães de queijo.

De um lado, brigadeiros de diferentes sabores, bolos de chocolate e tarte banoffee; do outro, pães de queijo, empadas e coxinhas de frango. Disto e mais se faz a oferta da Nah Cakes, mas os doces estão em evidência, ou não se tratasse de uma confeitaria artesanal – a confeitaria que Najara e Wesley Lopes fundaram, na Baixa de Coimbra, quando decidiram trocar o Brasil por Portugal. Tudo tem um aspeto cuidado, delicado, e sai sobretudo das mãos de Najara, conhecida como Nah. Está explicado o nome da casa, instalada num ponto discreto da rua dos Oleiros.

A decoração é dominada por tons de rosa, e há corações pintados por detrás do balcão onde Wesley atende os clientes. Alguns vão levantar encomendas personalizadas: podem ser bolos de festa, cupcakes ou salgados. Entre os produtos artesanais diariamente disponíveis contam-se, por exemplo, os brigadeiros, com oito sabores em loja e mais por encomenda; a coxinha de brigadeiro (brigadeiro em forma de coxinha, com morango dentro); os bolos no pote, que existem em três versões; os mini bolos; ou as tartes de banoffee, limão e maracujá. Nas montras, também se pode encontrar esfirras fechadas (uma espécie de mini pizas) e outras propostas salgadas.





O interesse pela doçaria vem do tempo em que o casal ainda morava no Brasil. “O projeto nasceu despretensiosamente. Comecei a fazer doces para a gente ter uma renda extra”, recorda Nah, frisando que nem tinha formação na área, agiu por impulso. Certo é que os pedidos foram chegando, ela foi somando cursos e especializações, os dois passaram a estar juntos também no trabalho. Já tinham um ateliê de doces, em São Paulo, e planos para abrir um espaço que aliasse aos serviços de takeaway e entrega ao domicílio uma zona de estar, com mesas e cadeiras onde conversar entre bolos e chá – ou entre churros e chocolate quente.

Aquela ideia acabou por ganhar corpo em Coimbra, muito graças a uma viagem que a dupla fez a Portugal, onde já residia alguém da família. Nah e Wesley gostaram do que viram e resolveram ficar.

Nah Cakes

Rua dos Oleiros, 28, Coimbra

Tel.: 936 492 721

Das 12h às 18h30 (segunda abre às 13h; sábados das 12h às 16h, só para levantamento de encomendas e entregas ao domicílio). Encerra domingos e feriados.

Preços: brigadeiros desde 1,20 euros/unidade; bolos no pote desde 4,50 euros/unidade; esfirras, 2,80 euros.