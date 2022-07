Memória lança apéritif italiano com oferta de snacks, em Campo de Ourique

O restaurante Memória, do Grupo Non Basta, em Campo de Ourique, Lisboa, tem um novo menu de apéritif nas tardes de segunda a sexta-feira. “Os clientes pagam as bebidas e o restaurante oferece as comidas”.



Tal como sucede em Itália, o apéritif (aperitivo) do Memória, em Campo de Ourique, inclui snacks italianos de cortesia na compra das bebidas. Há nove sptriz por onde escolher, vinho a copo ou cerveja, por exemplo. A dinâmica acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 17h às 20h, e tem atraído muitos clientes.

Entre os nove spritz disponíveis no menu figura o clássico aperol spritz, mas há sugestões mais originais, como o limoncello spritz, o bergamota spritz, o campari spritz ou osbagliato, uma versão do negroni onde o prosecco é substituído por gin. Há vinhos a copo (branco, tinto e rosé) e à garrafa, assim como cervejas e sidras.

Para a mesa vêm pratos com focaccia, burrata e presunto, entre outros petiscos de comer à mão. Este menu é sempre servido no pátio exterior do restaurante, que ganhou uma atmosfera ainda mais verdejante após uma intervenção da Green Embassy, empresa especializada em escolher as plantas certas para os mais diferentes ambientes.

O apéritif pode ainda ser um bom pretexto para ficar a jantar no Memória, que tem também uma carta renovada, com sabores mais frescos e adequados ao verão. Nas entradas contam-se o ceviche de peixe do dia, o carpaccio de vitela com molho tonnato e as cenouras assadas com gremolata de mostarda e queijo de cabra.

Na secção La Nostra Pasta Fresca entraram um novo tagliolini de espargos verdes com foie gras; tagliata de entrecôte com trufa (que ao contrário do que nome pode sugerir, não leva massa); parmigiano reggiano DOP; e uma caldeirada de lombo de bacalhau com fregola sarda. A torta toscana com ananás e gelado de baunilha encerra as novidades de forma doce.