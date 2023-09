Marlene Vieira convida Ana Roš, com duas estrelas Michelin, para um jantar a quatro mãos

O evento acontece no dia 2 de outubro, no restaurante Marlene, em Lisboa.

Ana Roš, uma das mais reconhecidas e premiadas chefs internacionais – em 2017 foi considerada a melhor chef feminina do mundo pelo The World’s 50 Best Restaurants -, é a primeira convidada de Marlene Vieira para um ciclo de jantares em que a chef portuguesa se propõe a trazer ao seu restaurante Marlene, “chefs mundialmente reconhecidos para celebrarem o melhor da gastronomia nacional e da estação”, lê-se em comunicado.

As duas cozinheiras, que “partilham a filosofia de homenagear e destacar o melhor da natureza e produtores locais, com ênfase na sazonalidade, a par das tradições identitárias dos seus países”, juntam-se no dia 2 de outubro, e esta será a primeira vez que a chef eslovena vem a Portugal desde que arrecadou duas estrelas com o seu Hiša Franko, na edição inaugural do Guia Michelin da Eslovénia, em 2020.

Partindo da máxima de que a cozinha “é a junção do território, da estação e da personalidade do chef”, os pratos do Hiša Franko mudam regularmente, de forma a incluir o melhor de cada época do ano e dos produtos da região, onde abundam as trutas, veados, cabras, e plantas e frutos silvestres, bem como o queijo que faz parte da dieta local há várias gerações, e que são incorporados diariamente nos menus.

O menu de degustação, criado em conjunto pelas chefs, será composto por sete momentos, e inclui tanto clássicos de Ana Roš, como o Beignet de milho com queijo cottage fermentado e a truta; como pratos de inspiração e sabores portugueses.

Para elevar esta celebração gastronómica, a sommelier Gabriela Marques irá harmonizar as criações das duas chefs com referências do produtor nacional Quinta dos Carvalhais.

O jantar tem início às 19h com welcome drinks no Zunzum Gastrobar. O menu tem um custo de 300 euros por pessoa, incluindo harmonização vínica, e as reservas podem ser feitas pelas vias habituais (website, email ou telefone: 91 262 67 61).