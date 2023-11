Maria Miguel: petiscos e cocktails no coração de Braga

Maria Miguel é o novo espaço, segundo na cidade dos arcebispos, do grupo MiniMeu. Tapas e cocktails são o ex-líbris da casa.

Pensar no irmão mais novo é para quase todos sinónimo de brincadeira e boa disposição. Para Catarina Soares, responsável do grupo MiniMeu, a relação com o caçula da família não é exceção. “Os dois irmãos mais velhos já não me ligavam nenhuma, por isso o João Miguel era o meu companheiro para todas as aventuras.” Já lá vamos ao nome. Antes, sublinhe-se que esse espírito de companheirismo e descontração, de uma ligação próxima, própria desta irmandade, foi o que inspirou a criação do Maria Miguel, o mais recente restaurante da cadeia e o segundo a abrir em Braga.

Localizado a meio de uma das principais artérias da cidade, o Maria Miguel como que cumprimenta quem passa com um convite a um momento boémio. Aberto em pleno verão, “os primeiros tempos foram de sucesso”. Agora é esperar mantê-lo durante o inverno. Aqui, não são apenas bem-vindos irmãos à procura de criar mais memórias. O objetivo é que todos se sintam “em casa”. “Através da decoração tentamos fazer deste um espaço mais acolhedor e familiar”, afirma Catarina Soares.

Quanto à carta, com mais pratos, tapas e bebidas alcoólicas do que o “irmão” Maria Luísa, que se situa na Rua do Raio, “a ideia é que seja mais próprio de momentos de diversão”. As opções apresentadas são, em grande parte, inspiradas em pratos típicos portugueses. Não falta o bacalhau. Ou o polvo. “Quis recriar o típico português, dando-lhe um toque boémio”, diz Catarina Soares. Mas há também o brunch, por 15,50 euros, que tem sido o grande requisitado.

Já preparado para a chuva que se começou a fazer sentir, o Maria Miguel destaca o conjunto de panqueca de outono e pumpkin spice latte.

Todos os espaços do grupo MiniMeu têm o nome (e inspiração) das mulheres que mais dizem à vida da empresária. O Maria Miguel foi semelhante. Sendo o primeiro inspirado num homem, “não podia deixar de ter a marca ‘Maria’ presente”, conta Catarina Soares – note-se que, no grupo, além do estreante em Braga, há ainda os restaurantes Ó Maria e Maria Rosa.

Maria Miguel

Largo do Paço, 6

Tel.: 253 268 009

Das 10h às 20h. Não encerra

Preço médio: 8 euros