Lousã: Sabores de Outono servem-se à mesa de 21 restaurantes

Festival gastronómico regressa a 20 de outubro ao concelho da Lousã, com 21 restaurantes aderentes e um leque variado de atividades, como caminhadas, ateliês, sessões de leitura, teatro, dança e uma exposição.

A cabra, o javali, o cabrito, o coelho, a abóbora, a castanha, o cogumelo, o mel DOP Serra da Estrela e o Licor Beirão são alguns dos produtos endógenos e premium que ganham palco reforçado durante quase duas semanas, com o regresso de mais uma edição do festival gastronómico Sabores de Outono a Lousã. A iniciativa está de volta esta semana, arrancando a 20 de outubro e terminando a 1 de novembro, com pratos outonais que se servem à mesa de 21 restaurantes aderentes, espalhados pelo concelho.

Cervejaria Universal, Churrasqueira Borges, Churrascaria GalinhAmiga, Churrasqueira Manuel da Póvoa, Manjar da Villa, Maria das Tapas, O Bairro – Restobar, À Terra – Octant Hotel, Adega da Villa, Alto do Padrão, Casa Bacalhau, Casa Velha, Mimosa da Beira, O Burgo da Lousã, Sabores da Aldeia (na imagem), Ti’ Lena, Taberna do Talasnal, Tradição.Come, Villa Lausana, Taberna Burguesa e Verdini Coffe & Healthy Food são os restaurantes parceiros do festival, organizado pela autarquia e pela Associação Empresarial Serra da Lousã.

Além da gastronomia, o certame oferece, em paralelo, um leque de programas variado para miúdos e graúdos, prometendo “um evento por dia” à exceção do dia 1 de novembro. Espetáculos de teatro e circo, apresentação de livros, ateliês gastronómicos, ateliês de construção de marionetas de sombra, leituras de histórias, caminhadas pelo Parque Municipal de Exposições e uma visita guiada à exposição “Retratos Contados”, de Ruy de Carvalho, com a presença do próprio ator, são alguns dos exemplos, além da oferta de descontos e prémios de cabazes, na hotelaria e restauração locais.

“A gastronomia na Lousã é um forte motivo de atração de visitantes, graças à qualidade da nossa oferta gastronómica e que se nota durante todo o ano, mas com especial destaque durante este tipo de eventos”, explica Luís Antes, presidente da Câmara Municipal da Lousã. “Tal como já aconteceu com o Festival Gastronómico da Chanfana e com os Fins de Semana Gastronómicos do Cabrito, contamos com uma elevada adesão, para a qual

também contribuirá, certamente, o programa de animação que preparámos para cada um dos dias do evento”, acrescenta o autarca.

A programação completa do Sabores de Outono pode ser consultada aqui.