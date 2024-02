Hoje, Kimbap. Novo restaurante do Porto tem sabores coreanos e atmosfera informal

Um casal proveniente da Coreia do Sul encantou-se pelo Porto e decidiu abrir o seu próprio restaurante na rua do Bonfim. Hoje, Kimbap é como se chama, e serve pratos daquele país, com destaque para o que lhe dá o nome.

Hoje, Kimbap. O nome do restaurante é um convite para provar esse prato por alguns apelidado de “sushi coreano” – expressão a que Yi Ryoung Jung torce, delicadamente, o nariz. A comparação há de dever-se ao aspeto e à forma, porque os ingredientes são bem distintos, assim como o sabor, esclarece ela, antes de fazer nascer, diante dos nossos olhos, um colorido kimbap.

Sobre uma espécie de folha de algas secas, estende diferentes vegetais, carne de vaca e arroz; enrola tudo até formar um tubo, que corta em rodelas; e avisa que cada porção deve ser levada à boca de uma só vez. Há versões de porco, atum, queijo, vegetariana… E essa é só uma das propostas que saem da cozinha, pelas mãos de Yi Ryoung Jung e do marido, Dong Wan Choo, desde a abertura, em novembro, na rua do Bonfim.





O casal, proveniente da ilha de Jeju, na Coreia do Sul, mudou-se para Portugal no ano passado, depois de ter viajado pelo país. Agradou-lhe sobretudo o Porto, com as suas imagens de postal, o rio, as praias, as ruas, um certo apelo emocional. Yi Ryoung Jung e Dong Wan Choo já costumavam cozinhar juntos, em família, e agora fazem-no num contexto mais amplo, após terem aprofundado conhecimentos e levado a cabo uma série de testes.

Neste que é o seu primeiro restaurante, um espaço pequeno e despretensioso, de paredes cor de laranja, servem pratos multicoloridos, tendo por base ingredientes como verduras, carne, arroz e kimchi (um alimento fermentado, feito com vegetais, que tem múltiplas aplicações e, ali, é de confeção própria).

Entre as sugestões com mais saída conta-se o bibimbap, que mistura arroz com elementos tão diversos como cenoura, cebola, cogumelos, rabanetes, ovo ou porco (ou carne bovina, ou tofu), conta Yi Ryoung Jung. Quanto ao kimbap, que dá nome à casa, em Portugal tende a ser pedido como entrada, para partilhar, embora funcione como prato principal. E pode ser uma estratégia – usada por muitas mães coreanas – para fazer os miúdos comer vegetais, remata ela, com um sorriso.

Hoje, Kimbap

Rua do Bonfim, 107, Porto

Tel.: 937 185 718

Das 12h às 16h e das 18h às 22h. Encerra domingo e segunda.

Preço médio: 15 euros