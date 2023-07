Há 28 pratos de carne marinhoa para provar até ao fim do mês, em Albergaria-a-Velha

Marinhoa no forno, arroz de chanfana marinhoa, hambúrger, bife e naco de marinhoa são só alguns dos pratos a saborear na sétima edição do Roteiro Gastronómico da Carne Marinhoa, em curso, até ao próximo dia 31, em Albergaria-a-Velha.

Ao todo, são 28 as propostas disponíveis à mesa dos 11 estabelecimentos aderentes: Casa da Teresinha, Cave do Encontro, Eita!!! Sandubaria, Fortaleza, Framboesa Confeitaria, Moinho d’Alba, O Fumeiro, Padaria Central, Papaduxo, Sabores da Praça e Tertúlia dos Temperos.

“A carne marinhoa varia do rosa pálido ao vermelho escuro, conforme a idade dos animais, é consistente e suculenta, com sabor intenso”, fez saber a organização, em comunicado. Trata-se de um produto de origem protegida a nível europeu, endógeno da região de Aveiro e, em especial, do município de Albergaria-a-Velha, segundo a mesma nota. E deve o nome à região onde se encontra a raça bovina marinhoa, ou seja, na bacia hidrográfica do Rio Vouga, apelidada de Marinha.

O VII Roteiro Gastronómico da Carne Marinhoa é uma iniciativa da Prave – Associação de Promoção de Albergaria-a-Velha, da Câmara de Albergaria-a-Velha e da Confraria da Raça Marinhoa, em parceria com a Associação de Criadores de Raça Marinhoa.