Gusto: as pizas tradicionais da Sicília chegaram à Casa da Guia, em Cascais

Uma abordagem tradicional às pizas italianas é o que se pode esperar da ementa do Gusto, o novo restaurante italiano da Casa da Guia, em Cascais, chefiado pelo pizzaiolo siciliano Roberto Mezzapelle.

Há seis anos radicado em Portugal, Roberto Mezzapelle trouxe de Mazara del Vallo, terra-natal na Sicília, uma abordagem tradicional às pizas italianas. Nascido e criado no seio de uma família de cozinheiros, cedo se dedicou a esta área, tendo ajudado na fundação da Acrobatic Pizza World, onde é formador de piza acrobática, e sido campeão europeu naquela modalidade. “Esta era a altura ideal para aceitar o desafio que me foi dirigido pela Magda [Monteiro] e pelo Diogo [Leste]”, diz o chef.

A dupla – que já tem outros dois restaurantes na Casa da Guia, situada no que era a Quinta dos Condes de Alcáçovas, sobre o mar – deu ao chef pizaiolo as condições para criar um espaço de raiz. Nele foi instalado um forno italiano elétrico Di Fiore, no qual as pizas cozem durante três minutos à temperatura de 400 graus. O interior do espaço tem uma decoração típica e acolhedora, a lembrar o sul de Itália, mas é na esplanada sombreada que se vive em pleno a experiência nos dias de verão.

O segredo das 15 pizas originais está, em parte, na massa, que é feita com farinha Poliselli 00, de trigo italiano, e fermentada entre 24 a 72h – tornando as pizas mais digeríveis. Os queijos e charcutaria italiana (fiambre e presunto, por exemplo) seguem de Itália para a cozinha de Roberto. Sem surpresas, a Gusto é a mais pedida. Leva molho de tomate, mozzarella, cogumelos porcino, bacon, scarmorza fumada e pão ralado. Também há entradas, como focaccias e burrata, e vários pratos de pasta.