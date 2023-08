Gelataria Neveiros prepara fim de semana especial para celebrar 73 anos

A propósito do seu 73º aniversário, que se comemora dia 14 de agosto, próxima segunda-feira, a Gelataria Neveiros terá um fim de semana especial com várias surpresas.

Quem visitar a Gelataria Neveiros entre os dias 12 e 15 – atualmente na Rua Formosa e na Praça do Bom Sucesso – poderá ter acesso a ofertas especiais e brindes. A Neveiros é uma das mais antigas gelatarias do Porto, e o ano passado mudou de casa para perto do Mercado do Bolhão, ocupando um edifício de três andares.

A casa foi aberta em 1950 por Alda Freiria, lisboeta a viver no Porto. Além dos gelados artesanais, a loja vende crepes, waffles, bolos gelados, chocolates e pastelaria. Os clientes podem também ficar a conhecer o processo de fabrico artesanal dos gelados com uma visita guiada à área de produção.

Mais informações na conta de Instagram da gelataria: instagram.com/geladosneveiros