Gelado de castanha é a mais recente novidade da Santini

O novo sabor, sazonal e de edição limitada, vai estar disponível a partir de hoje, véspera de São Martinho, em 11 lojas da Santini.

A época é de castanhas e, como tal, a Santini lançou um novo sabor de gelado onde o fruto é o ingrediente principal, acompanhado por caramelizado de erva-doce. Para comer em copo ou em cone, esta edição limitada está disponível em todas as lojas, a partir de hoje, véspera de São Martinho.

“Esta é uma oportunidade única de saborear a castanha num gelado produzido com produtos da época, já que para nós a sazonalidade das frutas é um fator imperativo na Santini. Assim, e mais uma vez, conseguimos oferecer aos nossos clientes a qualidade e originalidade, a que os temos habituado ao longo destes mais de 70 anos”, refere Marta de Botton, administradora da Santini.

Eduardo Santini, administrador da marca acrescenta ainda que “a qualidade e a inovação estão sempre presentes nos nossos produtos e fazem parte do nosso dia-a-dia. Esta edição limitada do gelado de castanha com caramelizado de erva-doce é uma forma diferente de provar um sabor que nos é tão familiar noutro formato e textura”.

O gelado de castanha com caramelizado de erva-doce está disponível nas lojas Santini (Santini Praça Dom Luís, Santini Cascais Baía, Santini Chiado, Santini Carcavelos, Santini Belém, Santini Porto, Santini Telheiras, Santini Oeiras Parque, Santini Amoreiras, Santini Docas e Santini Aldeia de Juso).