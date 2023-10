Jantar Duetos reúne Estrelas Michelin no Il Gallo d’Oro, Funchal

O duas estrelas Michelin Il Gallo d’Oro, Funchal, promove dia 3 de novembro mais uma edição de Duetos. Neste evento gastronómico, o chef Benoît Sinthon convida o chef Pedro Pena Bastos (Cura, uma estrela Michelin), para a elaboração de um jantar quatro mãos.

No menu de 10 momentos vão juntar-se os sabores do mar – enguia, lavagante e gamba violeta – aos da terra, como a beterraba, o maracujá e o ananás. O jantar será também um dueto de sommeliers: Leonel Nunes (residente) e David Lopes (convidado).

Benoît Sinthon, chef francês, assumiu em 2004 assumiu a função de chef executivo do hotel The Cliff Bay no Funchal. Em 2009, o Il Gallo d’Oro, o restaurante gourmet da unidade hoteleira é premiado com uma estrela Michelin, e em 2017 é distinguida com a segunda, que mantém até à data. Em 2023, o restaurante foi distinguido com uma Estrela Verde, que premeia a sustentabilidade na gastronomia.

O convidado Pedro Pena Bastos passou por diferentes restaurantes estrelados em Lisboa, Londres, Copenhaga, mas foi em 2018 que foi nomeado Chef de L’Avenir pela International Food Academy. Em 2019 abriu o CEIA em Lisboa, restaurante com 14 lugares que esteve na lista dos Melhores 50 Restaurantes do Mundo, tendo pouco depois assumido o novo desafio no Four Seasons Hotel Ritz Lisboa e criado o conceito gastronómico do restaurante CURA. Em 2021 é premiado com a sua primeira estrela Michelin, que mantém.

Menu Duetos

10 momentos

Preço: 295 euros por pessoa, sem bebidas. Com opção de harmonização vínica, 155 euros por pessoa.

Reservas

E-mail: [email protected] | Telefone: 291 707 700