Esta quarta feira as entradas e sobremesas são por conta do Ela’s, na Praia da Aguda

Para assinalar o seu 13º aniversário, a casa de petiscos da Estação Litoral da Aguda, em Gaia, vai oferecer as entradas e sobremesas a quem passar por lá para almoçar.

Esta casa de petiscos quase a tocar na areia, é uma referência na Aguda há 13 anos, e tudo começou com uma corrida na praia. “Vi o concurso da Câmara e o espaço fechado. Já era aqui cliente desde os 19 anos e sempre disse que se um dia tivesses um espaço meu queria que fosse este”, recorda Paulo Barbosa, que conta ainda com a ajuda do sócio Mário Moreira.

Ao início ainda aliou a componente de petisqueira à de bar e esplanada, mas desde a pandemia que o Ela’s se tem focado mais nos petiscos, reforçando a carta, que atualmente contempla 30 variedades. Destaca-se a sopa de peixe, na ementa desde o primeiro dia, e ainda as ameijoas, os camarões ao alho, as tábuas mistas e os mais recentes cogumelos recheados com alheira gratinada. Todos eles disponíveis durante todo o dia, das 12h às 22h, à exceção de quarta-feira, em que a cozinha encerra às 15h.

E é precisamente esta quarta-feira que o ELA’s vai celebrar o seu 13º aniversário oferecendo as entradas e sobremesas – a escolhe recai entre a tarte banoffee e o cheesecake de maracujá – a quem lá for almoçar.