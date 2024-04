Erva, em Lisboa, lança novo menu dedicado às regiões do país

O restaurante Erva, aberto há seis anos no piso térreo do hotel Corinthia Lisbon - e com uma entrada independente deste - lançou um novo menu dedicado a 12 regiões do país. Os chefs Miguel Teixeira (executivo), João Moreira (residente) e respetiva equipa são quem assina a novidade.



Uma região por cada mês do ano. É assim que vai funcionar o menu Regiões, a mais recente adição ao menu fixo do restaurante Erva, instalado no piso térreo do hotel de cinco estrelas Corinthia Lisbon, em Sete Rios. Miguel Teixeira, chef executivo do hotel, diz que é um reforço da portugalidade do restaurante e que vem estreitar ainda mais as boas relações mantidas quer com os fornecedores, quer com os clientes nacionais e não só.

O menu, disponível diariamente ao almoço e ao jantar, traduz-se num encarte dentro do menu habitual e está dividido entre entradas, pratos principais (peixe e carne) e sobremesas, dedicados a uma região diferente, uma por cada mês. Mas, mais do que atribuir uma região a cada um dos 12 meses, o critério foi olhar para os produtos que estão no auge da sazonalidade, explicou o chef. “A ideia é trabalharmos com o que está na época própria”, esclarece.

Abril, que já decorre, será dedicado aos pratos e produtos da Beira Alta. Nas entradas, há chouriço com grelos e leitão recheado à moda da Beira Alta; nos principais, truta abafada e vitela à moda de Lafões; e nas sobremesas, arroz doce e leite creme. Já em maio, mês da Beira Litoral, o menu trará raia de pitau e perdiz à moda de Coimbra, nas entradas; arroz de lampreia e chanfana, nos principais; e pastéis de Tentúgal e pão-de-ló de Ovar.

Em junho, o Erva proporá aos clientes embarcar num voo direto até aos Açores, para provarem lapas grelhadas e coelho panado, nas entradas; bife de atum de cebolada com puré de batata e alcatra açoriana, nos principais; e ainda queijadas de Vila Franca do Campo e malassadas dos Açores. O mês de julho, por sua vez, será focado na Estremadura, com peixinhos da horta e pataniscas de bacalhau como entradas; caldeirada e frango na púcara como pratos principais; e farófias e trouxas das Caldas nas sobremesas.

A restante agenda, que se prolongará até março de 2025, ainda não está definida, mas visará regiões como o Algarve, Minho, Trás-os-Montes e Madeira, entre outras. Uma vez que se trata de uma adição ao menu habitual e cada prato tem um valor unitário, os clientes não são obrigados a seguir o itinerário do princípio ao fim, e podem combinar os pratos com qualquer outro da carta do restaurante.