Entre abril e maio, o portuense Goela serve jantares especiais

O restaurante portuense que só abre para almoços vai ter três jantares exclusivos durante as próximas semanas. O primeiro é já nesta sexta e terá os sabores italianos a dominar a noite.

Situado na Avenida da Boavista, o Goela é um projeto do chef João Ribeiro. Nasceu em 2020, com o intuito de servir pratos do dia ao almoço, inspirados nas cozinhas do mundo e em receitas do Japão, Coreia do Sul e EUA, entre outros territórios. Agora, em três datas, também vai servir jantares.

Os três momentos apresentam menus diferentes, mantendo a aposta no produto de época e de proximidade. O primeiro jantar é já nesta sexta-feira, 28, onde são levadas à mesa os sabores italianos: focaccia e antipasti para arrancar a refeição; seguem-se os ravioli de camarão e sapateira ou os ravioli de cogumelos, como alternativa vegetariana; depois serve-se o ragu de rabo de boi, ou de lentilhas e espargos, para quem preferir; e o jantar termina com cannoli.

A 12 e 26 de maio vão ter lugar os outros dois jantares do Goela. O preço desta refeição é de 25 euros por pessoa, com bebidas à parte. O Goela conta com dois turnos: das 19h30 às 21h e das 21h30 às 23h. As reservas são feitas através do contacto 936018333. Leia mais aqui sobre este restaurante do Porto.