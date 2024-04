Durante duas semanas, o polvo é rei à mesa na Lourinhã

Mais de vinte restaurantes do concelho vão confecionar pratos e petiscos de polvo, dos mais tradicionais aos mais autorais. A 15.ª edição da Quinzena Gastronómica do Polvo chega a 10 de maio.

Como já vem sendo apanágio por esta altura do ano, o polvo volta a ser o cabeça-de-cartaz na Lourinhã, com o regresso de mais uma edição da Quinzena Gastronómica do Polvo. Durante duas semanas, mais de 20 restaurantes espalhados pelo concelho vão celebrar a diversidade deste produto e confecioná-lo de várias formas, ora mais tradicionais, ora mais contemporâneas e autorais.

Polvo à lagareiro; arroz de polvo; saladinhas de polvo; carpaccio de polvo trufado; bruscheta de polvo; francesinha de polvo com Aguardente DOC Lourinhã; cachorro de polvo; polvo com açafrão acompanhado de risoto negro de frutos do mar; polpette de polvo com maionese do mesmo e alcaparras; e brownie de café com creme de mascarpone e chantilly de polvo são alguns dos petiscos, pratos e sobremesas que se servem à mesa dos espaços aderentes, entre 10 e 24 de maio, nesta 15.ª edição do certame.

A Quinzena Gastronómica dedicada ao molusco pretende “não só destacar a riqueza da nossa culinária local” mas também “fomentar a união da comunidade e atrair visitantes a toda a região”, explica João Serra, vereador da autarquia da Lourinhã com o pelouro do Turismo. Saiba mais detalhes sobre a iniciativa aqui.

Esta é a lista de restaurantes aderentes:

100 Pratus (Praia da Areia Branca)

Adega do Careca (Atalaia)

Alta Restaurante (Praia da Areia Branca)

Amigos do Solar (Lourinhã)

Areal Beach Bar by Chakall (Praia do Areal Sul)

Avenida Café Cervejaria (Lourinhã)

Barracão do Petisco (Marquiteira)

Castelo (Lourinhã)

Chico Neto (Praia de Porto Dinheiro)

Dom Lourenço (Praia da Areia Branca)

Dom Sebastião (Lourinhã)

Erva Daninha (Lourinhã)

Foz Restaurante (Praia da Areia Branca)

Mar do Norte by Lilly Pozo (Praia de Porto Dinheiro)

Novo Parque (Parque Natural da Fonte Lima)

O Moleiro (Casal da Murta)

O Passarinho (Moita dos Ferreiros)

Pizza & Companhia (Praia de Porto Dinheiro)

Rota da Marteleira (Marteleira)

Solar da Vila (Lourinhã)

Solmar & Terrace (Praia da Areia Branca)

Terra à Terra (Lourinhã)

Vestigium (Reguengo Pequeno)

Viveiro (Praia de Porto Dinheiro)

West 23 by Chakall (Estrada da Peralta)