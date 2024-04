Do sável à enguia, os Sabores do Rio provam-se à mesa em Penacova

O Mondego serve de inspiração para o festival gastronómico Sabores do Rio, que já arrancou esta semana e acontece até ao final de maio. À mesa de 13 restaurantes de Penacova chegam pratos à base de peixinhos do rio, enguia ou sável.

A Câmara de Penacova vai dinamizar até ao final de maio a iniciativa “Sabores do Rio”, um evento que, face à falta de lampreia no Mondego, pretende promover pratos regionais de sável, enguias e peixinhos do rio. “É um evento que pretende promover a nossa gastronomia local, muito ligada ao rio e à influência do Mondego, que atravessa o concelho”, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Penacova, Álvaro Coimbra.

A iniciativa junta 13 restaurantes daquele concelho do distrito de Coimbra, para a promoção de pratos com peixes que são presença habitual no Mondego, como o sável, a enguia ou os peixinhos do rio (pequeninos peixes fritos que são normalmente servidos como petisco).

O evento surge depois de a Câmara de Penacova ter decidido cancelar o Festival da Lampreia deste ano face à falta daquela espécie no Mondego, cujo declínio já levou a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra a pronunciar-se sobre o assunto e a exigir medidas ao Governo.

À falta de lampreia, ‘ex libris’ gastronómico de Penacova, o município decidiu virar-se para outros pratos. “Tendo em conta o facto de não termos feito o Festival da Lampreia, como era hábito, esta é uma forma de podermos dinamizar a nossa gastronomia, com um evento alternativo”, salientou Álvaro Coimbra. Segundo o autarca, o sável, as enguias e os peixinhos do rio “são pratos que regularmente estão nas mesas e ementas” dos restaurantes do concelho.

Esta é a lista dos restaurantes aderentes, espalhados pelo concelho:

Bar do Reconquinho (Reconquinho)

Mondego (Porto da Raiva)

Boa Viagem (Porto da Raiva)

O Cantinho (Penacova)

Côta d’Azenha (Azenha do Rio)

O Casimiro (Silveirinho)

Tasquinha do Clides (Penacova)

O Cortiço (Cavadinha)

Cafetaria Moinho (Portela de Oliveira)

O Relvão (São Pedro de Alva)

El Sonho (Rebordosa)

Portas da Serra (Espinheira)

Hotel Rural Quinta da Conchada (Travanca do Mondego)