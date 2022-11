Comprar e comer à italiana na Piazza Fiammetta, no Porto

A Piazza Fiammetta, no interior do edifício da Kinda, é a continuidade da Fiammetta, um projeto que surgiu em Campo de Ourique, Lisboa, pelas mãos da italiana Ludovica Rocchi, e que reúne restaurante, mercearia, garrafeira e cafetaria, onde quase tudo vem de Itália. Contudo, a história começou a escrever-se há mais de 70 anos, quando o seu avô e dois irmãos abandonaram a aldeia onde viviam, com destino a Roma, para “tentarem a sorte numa cidade maior”, conta Ludovica. Abriram a Fiammetta em 1944, na praça com o mesmo nome, e aquilo que começou por ser uma pastelaria acabou por evoluir para um restaurante, o qual é atualmente gerido pelas irmãs de Ludovica.

A abertura em Lisboa aconteceu há cinco anos, depois de Ludovica se ter mudado para viver com o marido, Manuel Brandão. Abriu um espaço com o mesmo nome do negócio em Roma “para honrar a tradição” e à mercearia italiana juntou receitas tradicionais, que já valeram à Fiammetta a distinção de “melhor [restaurante] italiano fora de Itália” em diversos anos. Após um convite para conhecer o espaço da Kinda, em 2020, a vontade de expandir o projeto concretizou-se.





A carta divide-se entre antipasti, primi piatti (primeiro prato), second piatti (segundo prato), insalate (saladas) e taglie (tábuas). As receitas são tradicionais, confecionadas com matérias-primas importadas de pequenos produtores, muitas delas à venda na mercearia. Pelas prateleiras encontram-se frascos de molho pesto, pastas, biscoitos e bolachas, cremes e compotas, vinhos e azeites. A burrata e a mozarela são frescas e chegam a Portugal dentro de 24 horas após a sua produção, garante Ludovica. No mesmo balcão dos queijos também se vende charcutaria, como pancetta ou guanciale, além de azeitonas.